به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد عریان، استاد پاتولوژی دانشگاه شیراز، رتبه پنجم و دکتر حمیدرضا پورقاسمی، استاد علوم و مهندسی خاک دانشگاه شیراز، رتبه بیست‌ویکم را در میان پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان به خود اختصاص دادند.

طبق گزارش سالانه الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران که به گزارش پژوهشگران پراستناد ۲ درصد مشهور است، ۵۵ پژوهشگر از دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

در این میان، در تحلیل‌های رشته‌های موضوعی، دکتر احمد عریان از دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز رتبه پنجم جهانی و دکتر حمیدرضا پورقاسمی از دانشکده کشاورزی دانشگاه، رتبه ۲۱ جهانی را کسب کرده‌اند.