امامی پیشنهاد ثبت جهانی کوه سبلان در فهرست میراث طبیعی را مطرح کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، ظهر امروز چهارشنبه در بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی دیدار و گفت‌وگو کرد.

مسعود امامی یگانه در این دیدار، پیشنهاد ثبت جهانی کوه سبلان در فهرست میراث طبیعی یونسکو را مطرح کرد.

استاندار اردبیل به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در اردبیل در آذرماه سال جاری اشاره کرد و بر ایفای نقش پررنگ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این رویداد تأکید کرد.

در این دیدار که احد بیوته، نماینده مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه اردبیل، نیر، نمین و سرعین هم حضور داشت، با تأکید بر جایگاه تاریخی اردبیل و حضور صفویه در آن، پیش از مطرح‌شدن اصفهان پرداخت.

وی همچنین توجه ویژه به بازار «قیصریه» به عنوان نماد تمدن کهن دیار اردبیل را خواستار شد.