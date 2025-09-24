حماس: حمله به ناوگان «صمود» اقدامی تروریستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد اقدام پهپادهای ارتش اشغالگر صهیونیستی در هدف قرار دادن چندین کشتی از ناوگان جهانی الصمود در آب‌های آزاد و بین‌المللی، اقدامی تروریستی و رفتاری خطرناک است که زمینه‌ساز ارتکاب حملات شدیدتر علیه کشتی‌های این کاروان و فعالان همراه آن خواهد بود.

حماس بیان کرد: این تلاشی آشکار از سوی صهیونیست‌ها برای بازداشتن این ناوگان از انجام رسالت انسانی خود در رساندن کمک‌ها به ملت محاصره‌شده فلسطین در نوار غزه است که در معرض نسل‌کشی و سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی گرسنه‌سازی قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است: ما از جامعه بین‌المللی، کشورهای ذی‌ربط، سازمان‌های انسانی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد می‌خواهیم که این جنایت را محکوم کنند و برای حمایت از این ناوگان انسانی و خدمه آن، تضمین رساندن کمک‌ها به غیرنظامیان محاصره‌شده در غزه و محاکمه رژیم فاشیست اشغالگر و سران آن به‌ خاطر جنایاتشان علیه ملت فلسطین و کاروان‌های امداد انسانی، اقدامات فوری و مؤثر اتخاذ نمایند.