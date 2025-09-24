عملیات اجرایی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی سنقر و اتصالات آن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه آئین آغاز عملیات اجرایی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی سنقر و اتصالات آن، در شهرستان سنقر و کلیایی با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و و حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حسینی کیا نماینده کنگاور و سنقر با هدف تأمین برق مشترکین صنعتی از جمله شرکت پتروشیمی نگین سنقر و شرکت فولاد خرمدشت تاکستان برگزار شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، مشخصات فنی این پست شامل یک دستگاه فیدر خط ۶۳ کیلوولت، یک دستگاه ترانس ۳۰ مگاولت آمپری، یک دستگاه فیدر ورودی ۲۰ کیلوولت، پنج دستگاه فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت، یک دستگاه فیدر خازن ۲۰ کیلوولت، ۵.۴ مگاوار بانک خازنی و سه دستگاه دکل مشبک فلزی است.

مشاور این پروژه شرکت مهندسی قدس نیرو و پیمانکاران بخش‌های مختلف آن شامل شرکت آژند پی‌آی‌پر و شرکت نیرو شمس هستند.

ارزش سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای پست، ۲۷۵ میلیارد تومان و برای سرمایه‌گذاری اتصالات خط، ۱۰ میلیارد تومان اعلام شده است. پیشرفت فیزیکی پست ۱۰ درصد و پیشرفت فیزیکی خط ۸۰ درصد گزارش شده است.

اقدامات انجام شده تا کنون شامل طراحی مهندسی، تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی بخش پست و خط بوده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این پروژه، برق پایدار و مطمئن برای مشترکین صنعتی منطقه فراهم شود.