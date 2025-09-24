تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران بزرگترین خیانت به دیپلماسی و صلح بود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی، در نخستین برنامه سفر خود به نیویورک، در تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با بیان اینکه کشورهای غربی برای نابودی همان برجامی اقدام کردند که خودشان بزرگترین دستاورد دیپلماسی چندجانبهاش میدانستند، گفت: این اقدام غیرقانونی که با مخالفت برخی از اعضای شورای امنیت نیز مواجه گردید، مشروعیت بینالمللی نداشته و با اقبال جامعه بینالمللی نیز روبهرو نخواهد شد؛ یکبار دیگر در این مجمع اعلام میکنم که ایران هرگز به دنبال ساخت بمب هستهای نبوده و نخواهد بود.
متن کامل سخنان رئیسجمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دبیرکل؛
خانم رئیس؛
نمایندگان محترم؛
خانمها و آقایان؛
شعار امسال، «هشتاد سال، و بیشتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر» در حقیقت فراخوانی برای همبستگی و نگاهی مشترک به آینده روشنتر است. اعتقاد و باور دینی ما و دعوت همه پیامبران نیز، بر مبنای برابری حقوق همه انسانهاست. آنچه انسان را شایستهتر میسازد، تقواست؛ یعنی راستی، خرَد، پاکی و نوعدوستی.
زیربنای همه ادیان الهی و وجدان بشری این قاعده طلایی است که «هر آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نیز نپسند».
- حضرت مسیح (ع) فرمود: با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود،
- پیامبر اسلام (ص) فرمود: هیچیک از شما مؤمن واقعی نیست مگر آنکه برای دیگران همان را بخواهد که برای خود میخواهد،
- حکیم هیلل (Hillel)، عصاره تورات را چنین بیان کرد: آنچه بر تو ناپسند است، بر دیگران نیز روا مدار،
- در سنّتهای مشرق زمین نیز آموزه مرکزی، همین اصل است،
- و مکاتب اخلاقی سکولار نیز با عقلانیت مبتنی بر وجدان، به همین نتیجه رسیدهاند.
عالیجنابان؛
آیا جهان ما چنین است؟ به دو سال گذشته بنگریم:
جهان در دو سال گذشته؛
نظارهگر نسلکشی در غزه بود،
نظارهگر ویرانی خانهها و نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی در لبنان،
نظارهگر تخریب زیرساختهای سوریه،
نظارهگر حمله به مردم یمن،
نظارهگر گرسنگی اجباری کودکان نحیف در آغوش مادران،
نظارهگر شبیخون دزدانه به حق حاکمیت کشورها، تجاوز به تمامیت ارضی دولتها و هدفگیری عریان رهبران ملتها بود،
و همه اینها با پشتیبانی تمامعیار مسلحترین حکومت جهان و به بهانه دفاع از خود!
آیا اینها را برای خود میپسندید؟
چه کسی بر هم زننده ثبات منطقه و جهان است؟
چه کسی تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است؟
حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانهها و زیرساختهای ایران –آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمیداشتیم– خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیفکننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود. این تجاوز گستاخانه، علاوه بر به شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگان علمی کشور، ضربهای سنگین به اعتماد بینالمللی و چشمانداز صلح به منطقه وارد کرد.
آنچه که از این قتل و جنایت شما میتوانید ببینید کشتار بچهها، کودکان، زنان و در حقیقت یک کتابی است از کشتاری که اسرائیل در کشور ما از همه انسانهای زن و مرد و کودک و جوان در کشور ما ایجاد کرد. یعنی اینها به اسم آرامش و صلح در کشور و در منطقه ایجاد شده، ناآرامی را در کشور آنها ایجاد کردند و با همین روند ۳۵ هزار انسانهای بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند، خانههای آنها را ویران کردند، بیمارستانها، درمانگاهها و مدارس را، و راه آب و غذا و نان و دارو را بر مردم بستند.
اگر در برابر این هنجارشکنیهای خطرناک نایستیم، این بدعتها، دامن جهان را خواهد گرفت؛
- حمله به تأسیسات هستهای تحت پادمان و نظارت بینالمللی،
- تلاش علنی برای کشتن رهبران و مقامات رسمی دولتهای عضو سازمان ملل،
- هدف گرفتن سیستماتیک خبرنگاران و اهالی رسانه،
- و کشتن انسانهایی که صرفاً به علّت دانش و تخصّصشان به «اهداف نظامی» تبدیل میشوند.
آیا اینها را بر خود میپسندید؟
کسانی که مرتکب این جنایات شدهاند، باید بدانند که ایران، این کهنترین تمدّن پیوسته جهان، همواره در برابر تندبادهای تاریخ، استوار ایستاده است. این ملّت با روحی سترگ و ارادهای جاودان بارها ثابت کرده است که در برابر مهاجمان سر فرود نمیآورد و امروز نیز در برابر متجاوزان، با اتّکا به قدرت ایمان و انسجام ملی، سربلند ایستادهایم.
در دفاع ۱۲ روزه، مردم میهندوست و دلاور ایران، محاسبه وهمآلود خودستایان متجاوز را به رخ آنان کشیدند. دشمنان ایران، ناخواسته اتّحاد مقدس ملّی را قوام بخشیدند. مردم ایران با وجود شدیدترین، طولانیترین و سنگینترین تحریمهای اقتصادی، جنگ روانی و رسانهای و تلاشهای مستمر برای ایجاد تفرقه، به مجرّد شلیک نخستین گلوله به خاکشان، یکپارچه حامی نیروهای مسلح دلیر خود شدند و امروز نیز خون شهدایشان را پاس میدارند.
من در اینجا به نام مردم ایران، از تمام شخصیتها، ملتها، دولتها و سازمانهای بینالمللی و منطقهای که در این جنگ، با ایران همدل بودند، صمیمانه تشکر میکنم.
خانمها و آقایان؛
امروز پس از نزدیک به ۲ سال نسلکشی، گرسنگی دادن جمعی و تداوم آپارتاید در داخل سرزمینهای اشغالی و تجاوز به همسایگان، طرح مضحک و متوّهمانه «اسرائیل بزرگ» با وقاحت از سوی بالاترین سطوح این رژیم عنوان میشود.
این طرح، بسیاری از سرزمینهای منطقه را در بر میگیرد. این نقشه، نشانگر اهداف و مقاصد واقعی رژیم صهیونیستی است که اخیراً مورد تأیید نخستوزیر آن نیز قرار گرفته است. هیچکس در جهان، از نیات متجاوزانه این رژیم در امان نیست.
مسلّم است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن دیگر حتی به عادیسازی از راه سیاسی رضایت ندارند؛ حضور خود را با زور عریان تحمیل میکنند و آن را «صلح از طریق قدرت» نامگذاری کردهاند، اما این نه صلح است و نه قدرت؛ بلکه تجاوزگری مبتنی بر زورگویی و قلدری است.
اما ما، ایران قدرتمندمان را در کنار همسایگان قدرتمند و در منطقهای قوی، با آیندهای روشن میخواهیم.
ما در برابر کلانپروژهای که نسلکشی، تخریب و بیثباتی را به منطقه تحمیل میکند، از چشمانداز مشترک و امیدبخش دفاع میکنیم؛
چشماندازی که امنیت جمعی را با سازوکارهای واقعی همکاری دفاعی و واکنش مشترک به تهدیدات، تضمین میکند،
چشماندازی که کرامت انسانی و تنوع فرهنگی را بهعنوان ارزش بنیادین، پاس میدارد،
چشماندازی که توسعه جمعی را با سرمایهگذاری مشترک در زیرساختها و دانشهای نوین به واقعیت بدل میسازد،
چشماندازی که امنیت انرژی و بهرهبرداری عادلانه از منابع حیاتی را ستون ثبات اقتصادی میبیند،
چشماندازی که از محیط زیست برای آیندگان محافظت میکند،
چشماندازی که حاکمیت ملی و تمامیّت ارضی کشورها را اصول غیرقابل مذاکره قرار میدهد،
چشماندازی که نه به دنبال صلح متکی بر زور، بلکه بر پایه «قدرت از طریق صلح» است.
در این منطقه قوی، کشتار و خونریزی جایی ندارد. به همین خاطر سالهاست کشور من از سرسختترین حامیان ایجاد منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی بوده است، اما آنها که خود دارای بزرگترین زرادخانههای هستهای هستند و در نقض فاحش معاهدهNPT ، سلاحهایشان را روز به روز، کشندهتر و ویرانگرتر میکنند، سالهاست با اتّهامهای واهی مردم ما را در معرض فشار قرار دادهاند.
هفته گذشته، سه کشور اروپایی، پس از آنکه نتوانستند با بدعهدی ۱۰ ساله و به دنبال آن با حمایت از تجاوز نظامی مردم سربلند ایران را به زانو دربیاورند، به دستور ایالات متحده، با فشار، قلدری، تحمیل و سوءاستفاده آشکار کوشیدند قطعنامههای لغو شده شورای امنیت، علیه ایران را بازگردانند.
در این مسیر؛
حسننیت را کنار گذاشتند،
الزامات قانونی را دور زدند،
اقدامات جبرانی قانونمند ایران در برابر خروج آمریکا از برجام و بدعهدی و ناتوانی مطلق اروپا را «نقض فاحش» جلوه دادند،
خود را به دروغ «طرفهای خوشسابقه» توافق معرفی کردند و
تلاشهای صادقانه ایران را «ناکافی» خواندند.
و این همه، برای نابودی همان برجامی بود که خودشان بزرگترین دستاورد دیپلماسی چندجانبهاش میدانستند.
این اقدام غیرقانونی که با مخالفت برخی از اعضای شورای امنیت نیز مواجه گردید، مشروعیت
بینالمللی نداشته و با اقبال جامعه بینالمللی نیز روبرو نخواهد شد.
یکبار دیگر در این مجمع اعلام میکنم که ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هستهای نبوده و نخواهد بود. ما به دنبال سلاح هستهای نیستیم و این یک باور اعتقادی و فتوای رهبری است در نتیجه به هیچوجه به دنبال آن سلاحهای کشتار جمعی نبودیم و نخواهیم بود. در جایی که برهم زننده آرامش در منطقه، اسرائیل هست ایران باید تحریم شود ما یک شعری داریم میگوید «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری. یکی جای دیگری دارد منطقه را به هم میزند و کسان دیگری را دارند تحریم میکنند.
خانمها، آقایان؛
جمهوری اسلامی ایران از صلح و ثبات استقبال میکند. ما باور داریم که آینده منطقه و جهان باید بر پایه همکاری، اعتماد و توسعه مشترک شکل بگیرد و در این چارچوب؛
- ایران از روند صلح میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان حمایت میکند،
- ایران امیدوار است تلاشها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، به توافقی عادلانه و پایدار بین روسیه و اوکراین بینجامد،
- ایران از پیمان دفاعی میان دو کشور برادر مسلمان، عربستان سعودی و پاکستان، به عنوان آغازی برای نظام امنیت فراگیرمنطقهای با همکاری کشورهای مسلمان غرب آسیا در حوزههای سیاسی، امنیتی و دفاعی استقبال میکند،
- و بالاخره تجاوز جنایتکارانه رژیم اسرائیل به قطر که منجر به شهادت تعدادی از اتباع فلسطینی و قطری شد را محکوم میکنیم و حمایت و همبستگی خود با دولت و ملت قطر را اعلام میکنیم.
خانمها، آقایان؛
امنیت واقعی نه از راه زور، بلکه از طریق اعتمادسازی، احترام متقابل و همگرایی منطقهای و چندجانبهگرایی مبتنی بر حقوق بینالملل بهدست میآید. براین مبنا، من همگان را دعوت میکنم؛
- «شنیدن» یکدیگر به جای بلند کردن صداها تمرین کنیم،
- در مبانی فکری دوقطبیسازی و خشونت سیاسی که امروز نه تنها گریبانگیر جامعه بینالمللی است، که درون جوامع را نیز به تنش و آشوب کشانده است را بازنگری کنیم،
- به عنوان فصل مشترک همه باورها و فرهنگها، و به جای تفسیر مغرضانه مفاهیم و روایتها هر چه را برای خود نمیپسندیم، برای دیگران نیز روا نداریم،
- اعتبار نهادها و ساز و کارهای حقوق بینالملل را ترمیم و بازسازی کنیم و
- برای ایجاد یک نظام امنیت و همکاری منطقهای در غرب آسیا متعهد شویم.
خانمها، آقایان؛
ما ایرانیان قدرت خود را در جهان گستردهایم؛
نه با تولید و استفاده از سلاح هستهای و کشتار صدها هزار انسان در قرن بیستم و نسلکشی و تحمیل گرسنگی به کودکان غزه در قرن بیست و یکم،
و حتی نه در امپراطوریهای تاریخی ایران،
بلکه با فرهنگ همنوع دوستی و پیام همدلی جهانگشایانی همچون مولوی و حافظ و اشعاری که سعدی در ۸۰۰ سال پیش فرمود:
بنیآدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بهدرد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بیغمی / نشاید که نامت نهند آدمی
جنایتکارانی که با کشتن کودکان، قلدری میکنند، شایسته نام انسان نیستند و بیگمان شرکای مطمئنی نیز نخواهند بود.
ایران با تکیه بر سنت دیرین نوعدوستی، شریکی پایدار و همراهی مطمئن برای همه کشورهای صلحطلب است؛ دوستی و شراکتی که نه بر مصلحتجویی گذرا، بلکه بر پایه عزّت، اعتماد و آیندهای مشترک استوار است.
ما راستقامتان ایران زمین، با ایستادگی در برابر یاغیان بیقانون، بیعدالتیها، تبعیضها و استانداردهای دوگانه را با سربلندی پشتسرگذاشتهایم و خواهیم گذاشت و امروز با نگاهی فرصتمحور، این دستاورد تاریخی مردم ایران را به سکویی برای جهش به آیندهای پرامید تبدیل کردهایم.
بیایید با ما از تهدید، فرصت بسازیم.
متشکرم.
نظر شما