به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر چهارشنبه در جلسه تسهیلگری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: همایش سرمایهگذاری فرصتی مناسب برای بخش خصوصی است و انتظار میرود فعالان اقتصادی با حضور خود زمینه جذب سرمایهگذار را فراهم کنند.
وی افزود: برقراری پروازهای روزانه در ایام همایش برای سرمایهگذاران امری ضروری است تا حضور آنان در استان تسهیل شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اهمیت حل مشکلات واحدهای تولیدی تصریح کرد: مدیران دستگاهها موظفند پیش از برگزاری جلسات رسمی تسهیلگری، موانع موجود را برطرف کنند.
نوری همچنین درباره مشکلات حوزه بومگردی (گویآی) شهرستان راز و جرگلان گفت: دستگاههای اجرایی و بانکها باید برای ادامه فعالیت این مجموعه همکاری لازم را داشته باشند.
وی با تأکید بر آمادهسازی فضاهای برگزاری همایش گفت: شهرداریها موظفاند اقدامات لازم برای فراهم کردن زیرساختها و امکانات مناسب انجام دهند.
