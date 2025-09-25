سرهنگ عسکری: کالاهای فاقد مجوز ۵۰ میلیارد ریالی در شیرازکشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهام عسکری گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران کلانتری ۱۹ بوستان با انجام اقدامات پلیسی از دپو کالای قاچاق در یک انبار مطلع و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پس از اشراف کامل اطلاعاتی طی هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان تعداد ۲۰ هزار و ۱۲۸ عدد انواع ابزارآلات ساختمانی، قطعات یدکی خودرو، مواد خوراکی و لوازم جانبی تلفن همراه فاقد مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، تصریح کرد: ارزش محموله کشف شده برابر با نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.