انفجار گاز در ارومیه؛ ۳ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اعلام کرد: پیش از ظهر امروز پنجشنبه، حادثه انفجار گاز در ساختمان آموزش و پرورش کل واقع در خیابان امام ارومیه به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از رسیدن، اقدامات درمانی اولیه شامل کنترل علائم حیاتی، پانسمان و اکسیژن‌تراپی را برای مصدومان انجام دادند.

ر رضازاده ادامه داد: در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که هر سه نفر برای دریافت مراقبت‌های تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه این حادثه مورد فوتی نداشت.

رئیس سازمان اورژانس استان آذربایجان غربی ضمن قدردانی از تلاش همکاران عملیاتی، بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در استفاده از گاز شهری تأکید کرد و افزود: توجه به نصب و نگهداری صحیح تجهیزات گازرسانی و تهویه مناسب می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع چنین حوادثی داشته باشد.