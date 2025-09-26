  1. استانها
  2. مازندران
۴ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۶

حجت الاسلام حسینی: فرهنگ شهادت قوی‌ترین سلاح ملت ایران است

حجت الاسلام حسینی: فرهنگ شهادت قوی‌ترین سلاح ملت ایران است

میاندورود - رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با بیان این که فرهنگ شهادت قوی‌ترین سلاح ملت ایران است، گفت: امنیت پایه رشد همه جانبه کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه پنجشنبه در مراسم اولین سالگرد شهید پوریا عبادی در شهرستان میاندورود اظهار داشت: شهادت هدیه‌ای الهی است که به مجاهدان راه خدا داده می‌شود.

وی افزود: در تمام جوامع بشری، ارزش‌هایی وجود دارد که بنیان اصلی فرهنگ آن جامعه را شکل می‌دهد و هر ملت هویت و حیات اجتماعی و سیاسی خود را در پایبندی به این ارزش‌ها و انتقال کامل آن به نسل‌های آینده می‌داند.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به جایگاه ویژه ایران اسلامی گفت: ایران اسلامی بیش از هر جای دیگر مفتخر به داشتن ارزش‌های اصیل و والایی است که شهادت یکی از برجسته‌ترین آنهاست. فرهنگ شهادت قوی‌ترین سلاحی است که مسلمانان می‌توانند به آن افتخار کنند و ترویج و پاسداری از آن بازدارنده‌ای قوی‌تر از هر سلاح در دنیاست.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران ادامه داد: هیچ نظام حقوقی و مکتبی نمی‌تواند نسبت به مساله امنیت بی‌تفاوت باشد، زیرا امنیت نه تنها نیاز اساسی جامعه است بلکه عامل اصلی رشد فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی است.

وی با تاکید بر جایگاه نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی گفت: نیروی انتظامی به برکت انقلاب، امام راحل و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری از منزلت و عزت خاصی برخوردار است و اجرای قانون و احکام اسلامی، رسالت اصلی این نیروست.

امنیت امروز مرهون خون شهدا است

حجت الاسلام حسینی مازندرانی افزود: نیروی انتظامی در سراسر کشور برای استمرار نظم و امنیت ایستاده است و شهدای امنیت مانند شهید پوریا عبادی با ایثارگری آرامش و امنیت را برای مردم به ارمغان آورده‌اند. امنیت امروز مرهون خون شهدا است.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و ارتش با وحدت کلمه تحت امر مقام معظم رهبری، در انجام مأموریت‌ها ذره‌ای کوتاهی نمی‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران همچنین به هفته دفاع مقدس اشاره و گفت: این هفته یادآور فداکاری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام است و فرصتی برای بازخوانی تاریخ و بهره‌برداری از درس‌های آن دوران.

وی افزود: هفته دفاع مقدس نمادی از مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و تجاوز و فرصتی برای تجلیل از شهدای گرانقدر و جانبازان است که با ایثار خود عزت و شرف کشور را حفظ کرده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در پایان اظهار داشت: هفته دفاع مقدس نه تنها یادآور حوادث تلخ گذشته، بلکه فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبیین ارزش‌های ایثار و فداکاری است که در دل تاریخ این سرزمین نقش بسته‌اند. گرامیداشت این هفته به نسل‌های آینده یادآوری می‌کند که تاریخ پرافتخار کشور ما مملو از لحظات مقاومت و ایستادگی است که باید همواره در خاطر بماند.

کد خبر 6601763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها