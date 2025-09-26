به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه پنجشنبه در مراسم اولین سالگرد شهید پوریا عبادی در شهرستان میاندورود اظهار داشت: شهادت هدیهای الهی است که به مجاهدان راه خدا داده میشود.
وی افزود: در تمام جوامع بشری، ارزشهایی وجود دارد که بنیان اصلی فرهنگ آن جامعه را شکل میدهد و هر ملت هویت و حیات اجتماعی و سیاسی خود را در پایبندی به این ارزشها و انتقال کامل آن به نسلهای آینده میداند.
حجت الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به جایگاه ویژه ایران اسلامی گفت: ایران اسلامی بیش از هر جای دیگر مفتخر به داشتن ارزشهای اصیل و والایی است که شهادت یکی از برجستهترین آنهاست. فرهنگ شهادت قویترین سلاحی است که مسلمانان میتوانند به آن افتخار کنند و ترویج و پاسداری از آن بازدارندهای قویتر از هر سلاح در دنیاست.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران ادامه داد: هیچ نظام حقوقی و مکتبی نمیتواند نسبت به مساله امنیت بیتفاوت باشد، زیرا امنیت نه تنها نیاز اساسی جامعه است بلکه عامل اصلی رشد فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی است.
وی با تاکید بر جایگاه نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی گفت: نیروی انتظامی به برکت انقلاب، امام راحل و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری از منزلت و عزت خاصی برخوردار است و اجرای قانون و احکام اسلامی، رسالت اصلی این نیروست.
امنیت امروز مرهون خون شهدا است
حجت الاسلام حسینی مازندرانی افزود: نیروی انتظامی در سراسر کشور برای استمرار نظم و امنیت ایستاده است و شهدای امنیت مانند شهید پوریا عبادی با ایثارگری آرامش و امنیت را برای مردم به ارمغان آوردهاند. امنیت امروز مرهون خون شهدا است.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و ارتش با وحدت کلمه تحت امر مقام معظم رهبری، در انجام مأموریتها ذرهای کوتاهی نمیکنند.
رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران همچنین به هفته دفاع مقدس اشاره و گفت: این هفته یادآور فداکاریها و جانفشانیهای رزمندگان اسلام است و فرصتی برای بازخوانی تاریخ و بهرهبرداری از درسهای آن دوران.
وی افزود: هفته دفاع مقدس نمادی از مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و تجاوز و فرصتی برای تجلیل از شهدای گرانقدر و جانبازان است که با ایثار خود عزت و شرف کشور را حفظ کردهاند.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در پایان اظهار داشت: هفته دفاع مقدس نه تنها یادآور حوادث تلخ گذشته، بلکه فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی و تبیین ارزشهای ایثار و فداکاری است که در دل تاریخ این سرزمین نقش بستهاند. گرامیداشت این هفته به نسلهای آینده یادآوری میکند که تاریخ پرافتخار کشور ما مملو از لحظات مقاومت و ایستادگی است که باید همواره در خاطر بماند.
