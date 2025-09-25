دیدار فرماندار رودبار با مادران سه شهید والامقام روستای انبوه

به گزارش خبرنگار مهر، «وحید پورحضرت» فرماندار شهرستان رودبار عصر پنجشنبهبه همراه جمعی از مسئولان شهرستان، با حضور در روستای تاریخی انبوه از توابع بخش عمارلو، با مادران شهیدان براتعلی، حسن و اسماعیل کیانی انبوهی دیدار و از مقام شامخ این خانواده معزز تجلیل کرد.

فرماندار رودبار در این دیدار، با بیان اینکه امنیت و عزت امروز کشور مرهون خون شهدا و جانفشانی رزمندگان اسلام است، اظهار داشت: شهیدان با نثار جان خود، موجب سرافرازی ملت ایران شدند و همه ما وظیفه داریم با سرکشی و رسیدگی به امور خانواده‌های معظم شهدا، قدردان این فداکاری بزرگ باشیم.

شهدا مایه عزت ملت ایران هستند

پورحضرت با تأکید بر اینکه تکریم والدین شهدا، یکی از وظایف مهم مسئولان است، افزود: خانواده‌های شهدا با صبر، استقامت و روحیه ایثارگرانه خود، الگوی بزرگی برای جامعه هستند و یادآور ارزش‌هایی هستند که انقلاب اسلامی بر پایه آن شکل گرفت.

وی با اشاره به اهمیت حفظ امنیت کشور، تصریح کرد: امروز امنیت، آرامش و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، در گرو ایثار و فداکاری شهیدان و رزمندگان دوران دفاع مقدس است و تکریم خانواده‌های آنان کوچک‌ترین وظیفه ماست.

دیدار با خانواده شهید غلامحسین احمدپور در روستای ناوه

همچنین در ادامه برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس، فرماندار رودبار، امام جمعه، فرمانده سپاه پاسداران شهرستان و جمعی از روسای ادارات، با حضور در روستای ناوه از توابع بخش عمارلو، با خانواده شهید والامقام غلامحسین احمدپور دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهید، از خانواده این شهید گرانقدر نیز تجلیل شد.