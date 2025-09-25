به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد که توافقی حاصل شده است که بر اساس آن وزارت نفت دولت فدرال، نفت تولید شده در اقلیم کردستان را دریافت و صادر خواهد کرد.

السودانی در پستی در شبکه «ایکس» نوشت: امروز به توافقی تاریخی دست یافتیم که به موجب آن وزارت نفت دولت فدرال نفت خام تولید شده از میادین واقع در اقلیم کردستان را دریافت کرده و از طریق خط لوله عراق-ترکیه صادر خواهد کرد.

او افزود: «این امر توزیع عادلانه ثروت را تضمین می‌کند، گذرگاه‌های صادراتی را متنوع می‌سازد و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند.»

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: «این دستاوردی است که ما ۱۸ سال منتظر آن بوده‌ایم.»