۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۹

دو پروژه‌ عمرانی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در ماهان افتتاح شد

دو پروژه‌ عمرانی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در ماهان افتتاح شد

کرمان- استاندار کرمان دو پروژه مهم عمرانی و خدماتی را با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در بخش ماهان کرمان افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح جمعه در جریان سفر به بخش ماهان، دو پروژه مهم عمرانی و خدماتی را شامل فاز نخست بوستان شهدای گمنام ماهان را با مساحت یک هکتار و اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال افتتاح کرد.

این مجموعه به‌عنوان یک فضای سبز عمومی، دارای امکانات تفریحی و تفرجگاهی است و به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ماهان کمک خواهد کرد.

همچنین با حضور استاندار کرمان، بلوار شورا به طول دو کیلومتر و با ۴۰ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی و اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این مسیر ارتباطی، کمربندی شرقی ماهان را به کمربندی غربی به‌طور مستقیم متصل کرده و نقش مؤثری در تسهیل ترافیک و دسترسی‌های شهری خواهد داشت.

