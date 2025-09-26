دو پروژه‌ عمرانی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در ماهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح جمعه در جریان سفر به بخش ماهان، دو پروژه مهم عمرانی و خدماتی را شامل فاز نخست بوستان شهدای گمنام ماهان را با مساحت یک هکتار و اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال افتتاح کرد.

این مجموعه به‌عنوان یک فضای سبز عمومی، دارای امکانات تفریحی و تفرجگاهی است و به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ماهان کمک خواهد کرد.

همچنین با حضور استاندار کرمان، بلوار شورا به طول دو کیلومتر و با ۴۰ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی و اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این مسیر ارتباطی، کمربندی شرقی ماهان را به کمربندی غربی به‌طور مستقیم متصل کرده و نقش مؤثری در تسهیل ترافیک و دسترسی‌های شهری خواهد داشت.