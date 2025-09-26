هفته دفاع مقدس یادآور عزت و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ایوب سلطانی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک برهه تاریخی و نقل خاطرات گذشته نیست بلکه ریشههای عمیقی در هویت ملی و دینی ملت ایران دارد و شجره طیبهای است که ثمره آن امروز مقاومت اسلامی است.
وی افزود: در سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان انقلاب با حمایت قدرتهای جهانی جنگ تحمیلی را علیه ملت ایران آغاز کردند تا نظام نوپای اسلامی را از پای درآورند، اما ملت ایران با هدایتهای امام خمینی (ره) و تبعیت از ولایت فقیه، هوشیارانه ایستادگی کرد و از دل آن حماسهای ماندگار رقم خورد.
خطیب نماز جمعه زنجان با بیان اینکه ملت ایران از همان ابتدای انقلاب با بحرانها و توطئههای مختلفی همچون تجزیهطلبی، فتنههای سیاسی و فشارهای اقتصادی روبهرو بود، تصریح کرد: به برکت رهبری الهی و حضور نیروهای انقلابی، تمامی این تهدیدها به فرصت تبدیل شد و ملت ایران با انسجام و وحدت، راه عزت و سربلندی را پیمود.
وی ادامه داد: امروز نیز اگرچه مشکلات اجرایی و اقتصادی در کشور وجود دارد، اما تنها راه عبور از این مشکلات تکیه بر نیروهای مؤمن و انقلابی و حرکت در مسیر ولایت فقیه است؛ همان مسیری که در دفاع مقدس نتیجهبخش بود.
حجتالاسلام سلطانی خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی مردان و زنانی است که با نثار جان خود، عزت و امنیت امروز را برای کشور به ارمغان آوردند. این مقاومت سبب شد ملت ایران در برابر بحرانها و فتنههای داخلی و خارجی سربلند بماند و الگویی برای سایر ملتها شود.
وی با بیان اینکه بازخوانی دفاع مقدس تنها روایتگری نیست، بلکه تبیین مسیر آینده است، اظهار داشت: ما باید با بهرهگیری از تجربههای آن دوران، نقاط ضعف را به قوت تبدیل کنیم و از رشادت شهیدان و رزمندگان برای تقویت ایمان، عدالت و مقاومت در جامعه امروز الهام بگیریم.
سطانی اضافه کرد: فرهنگ دفاع مقدس فقط در میدان جنگ محدود نمیشود، بلکه امروز در حوزههای علمی، اقتصادی و فرهنگی نیز باید الهامبخش جوانان باشد. همان روحیه جهادی و ایثار که رزمندگان در جبههها داشتند، امروز میتواند موتور محرک پیشرفت کشور در همه عرصهها باشد.
دفاع مقدس گنجینهای از ارزشها، درسها و عبرتها است
امام جمعه موقت زنجان گفت: دفاع مقدس صرفاً یادآوری خاطرات گذشته نیست، بلکه گنجینهای از ارزشها، درسها و عبرتهایی است که امروز نیز چراغ راه آینده ملت ایران محسوب میشود.
سلطانی افزود: جنگی که در آغاز در ادبیات انقلاب به عنوان «جنگ تحمیلی» شناخته میشد، در نگاه عمیقتر به «دفاع مقدس» تعبیر گردید؛ چرا که ملت ایران نه متجاوز بود و نه آغازگر جنگ، بلکه با تمام وجود از هویت اسلامی، استقلال ملی و ارزشهای انقلاب دفاع کرد و این دفاع به یک مکتب الهامبخش برای تاریخ تبدیل شد.
امام جمعه موقت زنجان تأکید کرد: عظمت دفاع مقدس در آن است که ملتی یکپارچه، از پیر و جوان، زن و مرد، در کنار رهبری الهی امام خمینی (ره)، در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادند و نشان دادند که ایمان، وحدت و ولایتپذیری میتواند هر قدرتی را به زانو درآورد.
دشمن همچنان در پی ناامید کردن نسل جوان است
سلطانی تأکید کرد: دشمن همچنان در پی ناامید کردن نسل جوان است، بنابراین یکی از وظایف مهم در هفته دفاع مقدس، انتقال درست ارزشها و روایتهای واقعی این دوران به نسل جدید است تا بدانند امنیت و عزت امروز به آسانی به دست نیامده است.
وی افزود: آنچه امروز بهعنوان جریان مقاومت در منطقه و جهان مشاهده میکنیم، میوه همان درخت دفاع مقدس است که در سایه خون شهدا، ایثار رزمندگان و پایداری مردم شکل گرفته است. دشمنان تصور میکردند با تحمیل جنگ میتوانند انقلاب را متوقف کنند اما همین جنگ سبب انسجام ملی و اقتدار نظام اسلامی شد.
مقاومت اسلامی نماد ایستادگی در برابر استکبار جهانی است
امام جمعه موقت زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید حسن نصرالله و همه شهدای مقاومت، گفت: مقاومت اسلامی نماد ایستادگی در برابر استکبار جهانی است و ادامه همان راهی است که رزمندگان دفاع مقدس در جبههها آغاز کردند.
سلطانی با اشاره به ضرورت حفظ ارزشهای اسلامی در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آنیم که ایمان، اخلاق، صداقت و اخوت اسلامی را سرلوحه رفتار فردی و اجتماعی خود قرار دهیم. جامعهای که بر پایه معنویت و عدالت شکل گیرد، از آسیبها و تهدیدهای فرهنگی و اخلاقی در امان خواهد ماند.
امام جمعه موقت زنجان در پایان خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) شرافت و عزت را در ایمان به خداوند و خدمت به خلق معنا کردند. ما نیز اگر خواهان سعادت دنیا و آخرت هستیم، باید به قرآن کریم، سنت نبوی و رهنمودهای ائمه اطهار (ع) تمسک جوییم و در مسیر بندگی خالصانه، با همدلی و بصیرت گام برداریم.
