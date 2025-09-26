امام جمعه بنجار: نخبگان محرک پیشرفت علمی و اقتصادی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بنجار، با گرامیداشت هفته آتش‌نشانی و ایمنی، از زحمات مجاهدانه و ایثارگرانه آتش‌نشانان تقدیر و یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان را گرامی داشت.

امام جمعه بنجار در ادامه با اشاره به زحمات آتش‌نشانان افزود: رعایت اصول ایمنی در خانه و محل کار یک ضرورت است. بسیاری از آتش‌سوزی‌ها به دلیل عدم رعایت این اصول، به‌ویژه سیم‌کشی‌های غیراستاندارد منازل، اتفاق می‌افتد.

لزوم نوسازی ناوگان آتش نشانی

حجت‌الاسلام اربابی با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات آتش‌نشانی، به‌ویژه در شهر بنجار که عمر آن‌ها بیش از ۲۰ سال است، از نمایندگان مجلس و مسئولین ذی‌ربط خواست تا برای نوسازی و افزایش این تجهیزات، اولویت قائل شوند. همچنین بر لزوم تأمین ماشین‌آلات آتش‌نشانی برای روستاهای پرجمعیت و مراکز روستایی دور از شهر تأکید کرد.

حل مشکلات مردم؛ دغدغه مسئولان و نخبگان

وی در ادامه با اشاره به میلاد امام حسن عسکری (ع) و هفته ملی نخبگان، گفت: امام حسن عسکری (ع) فرمودند: «خداوند بندگانی در زمین دارد که سعی و تلاششان حل گرفتاری مردم است. این افراد در روز قیامت که همه فراری هستند، در امنیت کامل خواهند بود.» این کلام تذکری برای مسئولان است که در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند تا با تلاش بیشتر، هم خیر دنیا و هم بهره آخرت را ببرند.

حجت‌الاسلام اربابی نخبگان را محرک پیشرفت کشور در ابعاد اقتصادی، علمی و هنری دانست و تأکید کرد: نخبگان ما علاوه بر مسیر نخبگی، باید دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشند و از هوش و استعداد خود برای خدمت به جامعه بهره ببرند.

وی افزود: نخبگانی که در این کشور می‌مانند و خدمت می‌کنند، دارای غیرت ملی هستند. اما نخبگانی که تمام دنیا و دغدغه‌هایشان بیرون از این مرزهاست و از امکانات کشور برای پرواز به آمال خود استفاده می‌کنند، بی‌انصافی است.

امام جمعه بنجار به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب تأکید کردند که فکر از دست رفتن وحدت مردم، خوابی است که دشمنان می‌بینند. مردم ما همان وحدت دوران جنگ ۱۲ روزه را حفظ کرده‌اند و این وحدت باید بیشتر شود.

وی در ادامه افزود: غنی‌سازی هسته‌ای در بطن کشور، در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار است و با انرژی هسته‌ای می‌توان برق صادر کرد، در تحقیقات علمی، کشتیرانی، زیردریایی‌ها، درمان و پزشکی (درمان سرطان‌ها) و هوافضا پیشرفت کرد. همچنین انرژی هسته‌ای یک علم ضروری برای پیشرفت آینده کشور است و جمهوری اسلامی جز ده کشور برتر دنیا در این زمینه است.

وی در ادامه با اشاره به بی فایده بودن مذاکره با آمریکا گفت: رهبر معظم انقلاب مکرراً تأکید کرده‌اند که مذاکره با آمریکا در زمان فعلی هیچ فایده‌ای ندارد و حتی مضر است. هیچ سیاستمدار خردمندی مذاکره‌ای را که در آن طرف مقابل با زور و اجبار و تحمیل نظرات خود وارد می‌شود، قبول نمی‌کند، زیرا این نوع مذاکره خلاف عزت و شرف ملت ایران است.