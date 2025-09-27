به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی‌زاده صبح امروز شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در یادمان شهید گمنام استانداری برگزار شد، گفت: دفاع مقدس برای ایران اسلامی یک تاریخ پر افتخار است و نه صرفاً نماد. در جنگ هشت ساله با وجود تهاجم رژیم بعثی عراق با حمایت آشکار و یا ضمنی بیش از هفتاد کشور به خاک ایران، کوچک‌ترین ذره‌ای از خاک میهن جدا نشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان افزود: در این مدت جوانان ایرانی سر، دست، پا و چشم خود را برای حفظ خاک وطن فدا کردند. دفاع مقدس نماد ایستادگی در برابر زور و استکبار است که به ملت ایران عزت و پایمردی آموخت.

حاجی‌زاده گفت: ملت ایران همواره در برابر فشارها و تحریم‌ها مقاومت کرده است و امروز نیز این مسیر را با ایستادگی و صبوری ادامه می‌دهد.

وی به جنگ دوازده روزه اخیر اشاره کرد و گفت: این جنگ، تداعی‌کننده دفاع مقدس با حضور گسترده و مقتدر نیروهای مسلح و مردم بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان اظهار داشت: رژیم جعلی صهیونیستی با فناوری‌های نظامی پیشرفته به ایران حمله کرد ولی ملت ایران با صبر و مقاومت نیروهای مسلح پیروز شد.

حاجی‌زاده تاکید کرد: نسل جوان امروز با الگوگیری از سرداران دوران دفاع مقدس و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی به میدان آمده و همچنان از ارزش‌های شهدای انقلاب و دفاع مقدس حمایت می‌کند.

وی افزود: تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و کارکرد دولت خدمتگزار و نیروهای مسلح مقتدر نقش مهمی در به ثمر رساندن اتحاد و موفقیت ملت داشته است.

معاون استاندار خوزستان گفت: همه مسئولان کشور و استان خوزستان وظیفه دارند با تمام توان از میهن و نظام دفاع کنند، به‌ویژه در استان قهرمان پرور خوزستان که سابقه درخشانی در دفاع دارد.

حاجی‌زاده یادآور شد که در جنگ دوازده روزه، مقاومت و ایستادگی در خوزستان همانند دوران دفاع مقدس قوی و مؤثر بود و همه نیروهای نظامی و مردمی کنار هم برای حفظ امنیت و سربلندی تلاش کردند.

وی تاکید کرد: انعکاس وفاق، همدلی، انسجام ملی و استانی رمز پیروزی در برابر قدرت‌های جهانی است و ادامه دارد.

معاون استاندار خوزستان به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: مکانیسم ماشه که امروز ایران را تهدید می‌کند، برای ملت ایران تازگی ندارد و این مردم ۴۷ سال در برابر فشارها و تحریم‌ها ایستاده‌اند.

حاجی‌زاده در پایان، بر ضرورت عهد مجدد مسئولان برای خدمت به مردم تأکید کرد و گفت: حفظ این راه پر افتخار نیازمند تلاش مداوم و پشتیبانی همه جانبه است.