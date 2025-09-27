به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت امنای بنیاد ملی بازیهای رایانهای به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز شنبه ۵ مهر برگزار شد.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از زمانی که بنیاد ملی بازیهای رایانهای در دهه ۸۰ شمسی شکل گرفت، تاکنون چند اتفاق در حوزه بازیها رخ داده است که بر فضای کارکردی این بنیاد میتواند مؤثر باشد.
وی افزود: تحولاتی در حوزه فن آوری پدید آمده که تأثیری قابل توجه بر بازیها گذاشته و فضای فعلی را نسبت به دهه ۸۰ شمسی متفاوت کرده است، مواردی مانند واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، بلاکچین و ... است که بازیهای ویدیویی را متأثر کرده است و به همین دلیل ویژگیهای بازیهای رایانهای فعلی با دهه ۸۰ تفاوتهای قابل توجهی دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جامعه مخاطب این بازیها نیز از نظر کمی و سنی تغییرات زیاد داشته است؛ در دهه هشتاد عمدتا کودکان و نوجوانان درگیر بازیهای رایانهای بودند که با گذشت زمان سن آنها افزایش یافته است ولی همچنان به این بازیها توجه دارند که البته این مسئله صرفا برای ایران نیست و در تمام دنیا چنین رویکردی وجود دارد. همچنین بهواسطه گسترش موبایل هوشمند و اینترنت، اکنون بیش از ۲۹ میلیون نفر مصرف بازی ویدیویی را دارند.این مسائل ایجاب میکند متناسب با آن رویکردهای نویی اتخاذ کنیم و رویکردهای موفق قبلی را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: ترکیب فرادستگاهی هیئت امنای بنیاد بازیهای رایانهای برای همافزایی بیشتر است؛ مجموعه کسانی که از بخشهای مختلف در این جلسه حضور دارند باید توجه کنند بررسی و حل مسائل این حوزه صرفا محدود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و باید هم افزایی ظرفیتها را در دستور کار قرار دهیم.
صالحی گفت: بازیهای رایانهای یکی از حوزههای پیشران و اثرگذار بوده و خواهد بود بهویژه اینکه واقعیت افزوده تجربه جدیدی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده و موجب اثرگذاری بیشتر بر بازیکنان را فراهم آورده است.
وی افزود: برای سه سال آینده دولت، باید برنامهای راهبردی ناظر به این حوزه در نظر بگیریم علاوه بر آن باید همافزایی دستگاههای عضو هیئت امنای بنیاد بازیهای رایانهای افزایش یابد.
در این جلسه گزارش عملکرد این بنیاد در سال ۱۴۰۳ و برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۴ ارائه شد و اعضا به بحث و تبادل نظر درمورد آن پرداختند.
