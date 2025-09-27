  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

۲ نفر از اراذل و اوباش قداره کش در صُفه دستگیر شدند

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ۲ نفر از اراذل و اوباش قداره کش که در پارک کوهستانی صُفه موجب بر هم زدن نظم و امنیت عمومی شده بودند در عملیات مأموران پلیس دستگیر شدند.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۲۱ شهرستان در حین گشت زنی در محدوده پارک کوهستانی صُفه ۲ نفر از اراذل و اوباشی که با قدرت نمایی، قداره کشی و عربده کشی موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند را مشاهده کردند.

وی افزود: با توجه حساسیت موضوع و اقدام خلاف قانون این افراد که موجب سلب آسایش و رعب و وحشت عمومی شده بود، بلافاصله مأموران پلیس حاضر در صحنه، وارد عمل شده و در یک عملیات کاملاً هماهنگ و منجسم هر ۲ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده به مرجع قضائی خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان اجازه عرضه اندام به مخلان نظم و امنیت عمومی را نخواهیم داد.

