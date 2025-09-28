به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی خانواده‌ها در نوار غزه را در موقعیت خطرناکی قرار داده است و آن‌ها را مجبور می‌کند بین دو گزینه فاجعه‌بار انتخاب کنند: یا با نیروها و شبه‌نظامیان اسرائیلی همکاری کنند یا با کشتار جمعی، گرسنگی و کوچ اجباری رو به رو خواهند شد.

این نهاد حقوق بشری افزود که تیم میدانی آن‌ها یک جنایت علیه خانواده بکر در اردوگاه الشاطیء در غرب غزه را مستند کرده است که در جریان آن ۹ نفر، از جمله چند زن و کودک کشته شدند.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه همچنین تأکید کرد که رد پیشنهادات تبادل یا فشارهای اشغالگران از سوی خانواده‌ها، باعث از بین رفتن حق حمایت آن‌ها نمی‌شود و هیچ توجیهی برای حمله یا کوچ اجباری آن‌ها ندارد.

این نهاد افزود: تعرض به غیرنظامیان یا مجبور کردن آن‌ها به ترک خانه و گرسنگی دادن به آنان، صرف‌نظر از واکنش قربانیان، همواره یک جرم است.