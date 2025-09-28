  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۷

مدیرکل دامپزشکی بوشهر: بخش عمده صادرات آبزیان از بوشهر انجام می‌شود

بوشهر- مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: بخش عمده صادرات آبزیان کشور از این استان انجام می‌شود.

محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان بوشهر قلب تپنده صنعت میگوی ایران است و بخش عمده صادرات آبزیان کشور از این استان تأمین می‌شود اظهار کرد: در نشست با رئیس سازمان دامپزشکی کشور مسائل و چالش ها در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: حمایت سازمان دامپزشکی کشور در تأمین اعتبارات و پشتیبانی‌های فنی، مسیر توسعه پایدار این صنعت را هموار خواهد ساخت و زمینه ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در این نشست، موضوعاتی از جمله تهیه شیوه‌نامه فنی استفاده از پروبیوتیک‌ها در استخرهای پرورش میگو، تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری با معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح شد.

رهنما از ارائه درخواست تأمین اعتبار برای تجهیز آزمایشگاه ملی تشخیص بیماری‌های میگو خبر داد و بیان کرد: اقدامات ترویجی در خصوص بیماری AHPND و نیز درخواست تأمین اعتبار ملی برای مقابله با اپیدمی این بیماری از دیگر موضوعات بود.

