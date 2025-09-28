کشف ۹ دستگاه ماینر غیر مجاز قاچاق در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز یکشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال دریکی از محلات شهر تبریز موضوع دستور کار ماموران کلانتری کندرود قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و پس از هماهنگی قضایی با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محل مورد نظر ۹دستگاه ماینر را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاه های ماینر، نیاز به مصرف برق زیادی دارد و فعالیت غیرمجاز مزارع ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعت اخلال در شبکه برق‌رسانی می‌شود، لذا از مردم عزیز تقاضا می شود برای کمک به اقتصاد و امنیت کشور خصوصاً پیشگیری از اختلال در شبکه برق رسانی، در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ و شماره ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.