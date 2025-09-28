مدیرکل بهزیستی استان: اصفهان ۱۵ هزار ناشنوا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه کریمی صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان که با حضور سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار کرد: از میان حدود ۱۲۰ هزار نفر دارای معلولیت در استان اصفهان نزدیک به ۱۵ هزار نفر ناشنوا وجود دارد و حدود ۱۰ هزار نفر نیز با مشکلات گفتاری و تشخیص صوت روبه رو هستند.

وی افزود: این افراد با توانایی‌های منحصربه‌فرد خود، در شبکه ملی ناشنوایان می‌درخشند و نشان دادند که ظرفیت انسان‌ها فراتر از محدودیت‌های جسمانی است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استام اصفهان با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه، گفت: جامعه باید برای همه عادلانه باشد و وظیفه ما فراهم کردن بستری است که افراد ناشنوا بتوانند آزادانه به اهداف و علایق خود دست یابند.

کریمی افزود: نه تنها سازمان بهزیستی بلکه همه نهادها، سازمان‌ها و آحاد مردم مسئولند تا موانع فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی را برای این افراد برطرف کنند.

وی این همایش را نقطه شروعی برای همدلی و آگاهی‌بخشی بیشتر در راستای توانمندسازی این قشر دانست و ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه بخش‌ها، فضایی برابر برای همه افراد جامعه فراهم شود.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان تأکید کرد: ما باید کنار این عزیزان باشیم تا بفهمیم دنیا فراتر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم زیرا آن‌ها با حس برتری که دارند می‌توانند بزرگ‌ترین خلقت‌ها و هنرها را به وجود آورند.