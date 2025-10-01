به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی توکیو ژاپن برگزار میشود و کاروان ایران با انگیزهای بالا در تلاش است تا بهترین نتایج خود را در این دوره رقم بزند. دوره گذشته این بازیها در برزیل برگزار شد و تیم ایران موفق شد در جایگاه چهارم قرار بگیرد ولی این بار رقابتها سنگینتر و دشوارتر است و تیمهای قدرتمندی مانند ژاپن، روسیه و بلاروس برای کسب مدالها در صحنه حضور دارند.
با این حال ورزشکاران ناشنوا ایران اخیراً در بازیهای آسیایی مالزی موفق به تاریخسازی شدند و برای اولین بار به مقام قهرمانی دست یافتند. این موفقیت بزرگ امیدها را بالا برده و انتظار میرود در المپیک پیش رو نیز شاهد عملکردی درخشان و اتفاقهای خوب از نمایندگان ایران باشیم.
علیرضا بسیح دبیر فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیمهای اعزامی به بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ژاپن اظهار کرد: تمام مراحل آمادهسازی تیمها به خوبی پیش میرود. رزرو اسکان و بلیتها انجام شده و درخواست دعوتنامه از کشور ژاپن نیز ارسال شده تا روادید ورزشکاران صادر شود.
وی افزود: تیمها در اردوهای آمادهسازی حضور دارند و هر تیم حداقل چهار تا پنج مرحله اردو را پشت سر گذاشته است. برخی تیمها تا هشت مرحله اردو و تیم کاراته ۱۴ مرحله اردو برگزار کردهاند. همچنین تستهای پزشکی و آزمایش خون ورزشکاران انجام شده و خوشبختانه هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
دبیر فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ادامه داد: ما به دنبال جذب اسپانسر هستیم تا بتوانیم حمایت بیشتری از ورزشکاران داشته باشیم. وزیر ورزش هم از اردوها بازدید کرده و قول داده که پرداخت جوایز بازیهای آسیایی را سریعتر پیگیری کند موضوعی که تأثیر مثبت زیادی بر روحیه تیم دارد.
بسیح درباره وضعیت بودجه و تجهیزات گفت: نگرانی اصلی ما در شرایط فعلی بحث بودجه است. با توجه به تحریمها و افزایش هزینهها اگر بتوانیم تجهیزات ورزشی را زودتر تأمین کنیم بخشی از مشکلات رفع خواهد شد. پیش از این کمیته ملی المپیک در بازیهای آسیایی ناشنوایان کمک کرده و برای این دوره هم برنامه داریم تا با حمایت مسئولان تیم را همراهی کنیم.
او در پاسخ به این سوال که چشمانداز کسب مدالها چگونه است؟ تصریح کرد: هنوز نمیدانیم چه کشورهایی با چه تعداد ورزشکار در ژاپن حضور خواهند داشت اما ما روی تیم های خودمان تمرکز کردهایم. هدف ما بهبود عملکرد مدالها نسبت به دوره قبلی است؛ یعنی اگر پیشتر ۱۴ مدال طلا گرفته بودیم، تلاش میکنیم این تعداد افزایش پیدا کند و نقرهها را به طلا تبدیل کنیم.
