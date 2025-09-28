دریایی: مسابقات سراسری قرآن فرصتی برای بازتاب چهره فرهنگی کردستان است

علی اصغر دریایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از رویکردهای جدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار برنامههای فرهنگی و هنری، توجه ویژه به فعالیتهای قرآنی است و برگزاری برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم به میزبانی سنندج نیز در همین راستا طراحی و برنامهریزی شده است.
وی افزود: تلاش ما این است که محافل قرآنی تنها به فضای مساجد محدود نشود، بلکه با مشارکت گسترده مردم و فعالان قرآنی استان، معنای واقعی مردمی بودن این رویداد محقق شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان تصریح کرد: مسابقات قرآن فرصتی فراتر از یک رقابت صرف است و میتواند زمینهای برای ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت وحدت اسلامی و بازتاب چهره فرهنگی و معنوی استان کردستان در سطح ملی و بینالمللی باشد.
به گفته وی، برگزاری این مسابقات طی ۱۰ روز، استان کردستان را به کانون توجه رسانهها تبدیل میکند و تصویری روشن از نقشآفرینی فرهنگی و پایداری امنیت در این استان به نمایش خواهد گذاشت.
دریایی تأکید کرد: در ایام برگزاری مسابقات، با معرفی دستاوردهای قرآنی استان، فرصت مناسبی برای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع از مظلومیت مردم غزه فراهم میشود و صدای مردم کردستان پژواک رسای حمایت از ارزشهای انسانی و اسلامی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با همکاری فعالان و نهادهای قرآنی، تلاش میکند در مسیر ترویج معارف قرآن کریم نقشآفرینی جدی و مؤثری داشته باشد و رضایت خداوند متعال و مردم عزیز استان را جلب کند.
