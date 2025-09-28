پاسخ وزیر بهداشت به اثرگذاری مکانیسم ماشه در بازار دارو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴، در حاشیه رویداد «در امتداد ایثار» درباره وضعیت ذخایر استراتژیک دارو با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه اظهار کرد: این تحریم‌ها اگرچه روی کاغذ، داروها و تجهیزات پزشکی را در بر نمی‌گیرد اما در واقعیت اینگونه نیست.

وی افزود: به دلیل تاثیراتی که تحریم‌های حاصل از فعال شدن مکانیسم ماشه روی تبادلات ارزی و مالی و موضوعاتی مانند حمل و نقل می‌گذارد، این مکانیسم روی بحث‌های مختلف از جمله دارو نیز اثرگذار است. با این حال ما توانسته‌ایم کمبودها را جبران کنیم.

وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر تلاش ما بر این است که کمبودهای دارویی به خصوص داروهای استراتژیک، برای کشور ایجاد نشود.