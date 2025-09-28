به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در پایان سفر یک روزه خود به سمنان با هدف سخنرانی در اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان، سمنان را به مقصد تهران ترک کرد.

وی ظهر امروز با ورود به فرودگاه سمنان سفر یک روزه خود را آغاز کرده بود. قالیباف در بدو ورود به سمنان مورد استقبال مقامات ارشد استان سمنان قرار گرفت و سپس در استانداری سمنان نسبت به سه هزار شهید این استان ادای احترام کرد.

رئیس مجلس در نشست شبیه سازی طرح ناترازی انرژی در استانداری سمنان حضور پیدا کرد و بعد از دیدار با مقامات استان در اجلاسیه سه هزار شهید استان حاضر شد تا به سخنرانی بپردازد.

قالیباف در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد شهدای استان سمنان اعلام کرد: مردم استان با تقدیم سه هزار شهید رسالت و وظیفه خودشان را در قبال پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی و کیان ایران اسلامی ادا کردند.

قالیباف بعد از این اجلاسیه سمنان را به مقصد تهران ترک کرد.