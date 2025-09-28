زخمی شدن نظامی اسرائیلی در کرانه باختری+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، رسانه های رژیم صهیونیستی از عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که یک گزارش زیرگیری با خودرو در نزدیکی روستایی در شرق قلقیلیه گزارش شده است و نظامیان اسرائیلی به محل روانه شده اند.

منابع عبری بیان کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی به شکل گسترده همراه با آمبولانس ها به جاده میان نابلس و قلقیلیه روانه شده اند و این پس از دریافت گزارشی مبنی بر زیر گیری با خودرو در نزدیکی روستای جیت است.

رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک صهیونیست در این عملیات خبر دادند.

این در حالی است که برخی منابع اعلام کردند که عملیات زیرگیری با خودرو نبوده بلکه به علت تیراندازی بوده است و حال این نظامی صهیونیست وخیم گزارش شده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: یک خودروی فلسطینی با سرعت زیاد به سمت نظامیان اشغالگر در مکان مورد نظر حرکت کرده و برای زیر گرفتن آنها تلاش کرد.

این رسانه صهیونیستی گزارش داد: نظامیان به سمت مجری عملیات تیراندازی کرده که در نهایت به کشته شدن وی منجر شد. در جریان تیراندازی به سمت مجری این عملیات یکی از نظامیان به دلیل اصابت گلوله به شدت مجروح شد.