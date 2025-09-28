به گزارش خبرگزاری مهر، یونس بهره‌مند اظهار کرد: یکشنبه ششم مهر یک خودروی سواری پراید در جاده شهر سده از توابع خواف با یک درخت برخورد کرد.

مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خواف با بیان اینکه در پی این سانحه رانندگی، یک نفر فوت کرد و سه نفر دیگر مصدوم شدند، افزود: مصدومان با آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ حوزه سلامی و چمن‌آباد بعد از اقدامات پیش بیمارستانی برای تکمیل معاینات پزشکی و درمان به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف منتقل شدند.

همچنین محمد شیرین، رئیس شورای اسلامی شهر سده نیز اظهار کرد: برخلاف شعار عدالت آموزشی، هنوز به دلیل بعضی از ملاحظات نامعقول، مسئولان و مدیران مدارس شهر خواف، دانش‌آموزان روستاها و شهرهای همجوار در مدارس شبانه‌روزی شهر خواف پذیرش نمی‌شوند و آنها مجبورند به دلیل عدم امکانات آموزشی و نبود رشته‌های گروه علوم تجربی و ریاضی فیزیک در روستاها و شهرهای همجوار، در مدارس شهر خواف ثبت‌نام و تحصیل کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر سده بیان کرد: بعضی از مدیران، گزینشی عمل کرده که این اقدام سبب شده دانش‌آموزان مجبور به رفت و آمد شوند و مخاطرات جاده را به جان بخرند.

وی از مسئولان مرتبط خواست حداقل نسبت به تأمین سرویس مدارس اهتمام ویژه داشته باشند و با در اختیار قرار دادن اتوبوس یا مینی‌بوس مشکل رفت و آمد دانش‌آموزان به شهر خواف را مرتفع کنند.

شیرین خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حادثه راننده خودروی پراید، جان باخت و هر سه مصدوم حادثه دانش‌آموزانی هستند که برای تحصیل از شهر سده به شهر خواف در رفت و آمد بودند.