دروازه ورود فناوری سلامت ایران به بازارهای آسیای شرقی باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر جدید خانه نوآوری و فناوری و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا با حضور دکتر بروجردی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا، رسماً افتتاح شد.

این مرکز با مجوز رسمی صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی از سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تأسیس شده و با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و صنعتی کشور، به‌ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی، فعالیت خود را آغاز کرده است.

افتتاح این مرکز همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی Hospital Expo Indonesia ۲۰۲۵ در جاکارتا (۲۵ تا ۲۸ سپتامبر) صورت گرفت. در حاشیه این نمایشگاه، هیأتی از مدیران و نمایندگان شرکت‌های توانمند ایرانی در حوزه تجهیزات پزشکی به اندونزی اعزام شده و نشست‌های متعددی با بخش‌های دولتی و خصوصی این کشور برگزار کردند.

در جریان مراسم افتتاح که با حضور دکتر بروجردی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار رسمی این مرکز، توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور با محوریت بخش خصوصی را یکی از راهبردی‌ترین مسیرها برای تعمیق همکاری‌های تهران و جاکارتا عنوان کرد.

وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه سفارت از برنامه‌های این مرکز، ابراز امیدواری کرد که راه‌اندازی آن به عنوان نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور عمل کرده و زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر شرکت‌های ایرانی در بازارهای جنوب شرق آسیا شود.

همچنین نشست‌های تخصصی و مذاکرات دوجانبه (B۲B) میان شرکت‌های ایرانی و نهادهای مهم اندونزیایی از جمله وزارت ورزش و جوانان، انجمن بیمارستان‌های خصوصی اندونزی (ARSSI)، شرکت‌های بزرگ پخش تجهیزات پزشکی و تولیدکنندگان محلی برگزار شد.

این نشست‌ها با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های تولید، توزیع و توسعه بازار تجهیزات پزشکی انجام شد.