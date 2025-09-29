به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار می گیرند. کاروان تیم المحرق امروز وارد تهران می شود و آخرین تمرین این تیم پیش از سفر به ایران روز گذشته در منامه برگزار شد.

لیست بازیکنان این تیم برای دیدار با استقلال مشخص شد که در آن نام ۷ بازیکن خارجی از جمله، لازار (صربستان)، رزنده (برزیل)، توبارس (آرژانتین)، سوفیان محروق (مراکش)، جونیهو (برزیل)، عبدالوهاب هنان (غنا) و الویت سیموئس (آنگولا) دیده می شود.

تیم المحرق در لیگ بحرین موفق شده است از سه بازی ابتدایی فصل خود توانسته دو پیروزی و یک نتیجه تساوی را به دست آورد و صدرنشین است و در طرف مقابل استقلال در ۵ هفته ابتدایی لیگ برتر موفق به کسب یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست شده است.