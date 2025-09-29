فرماندار دشتی: با همدلی از مشکلات عبور می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از رزمندگان، ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، با قدردانی از ایثار و فداکاری شهدا و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: پنجم مهر و شکست حصر آبادان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود، دشمن تصور می‌کرد با اتکا به سخت‌افزارهای نظامی می‌تواند در مدت کوتاهی ایران را فتح کند اما به لطف خداوند و ازخودگذشتگی مردم و رزمندگان، نقشه‌های آنان نقش بر آب شد.

وی افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرفت و این یکی از برکات و افتخارات هشت سال دفاع مقدس ماست و شهرستان دشتی نیز در این دوران دین خود را به انقلاب ادا کرده و شهدای بسیاری را تقدیم نظام اسلامی کرده است.

مقاتلی ادامه داد: شما عزیزان، راویان واقعی جنگ هستید و امروز دشمنان با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند بر مردم ما فشار بیاورند اما در طول تاریخ بلند ایران عزیز جز صلابت، ایستادگی و مردانگی از ملت ایران دیده نشده است و همواره پشتیبان نیروهای مسلح خود بوده‌اند.

فرماندار دشتی تأکید کرد: وظیفه امروز ما خدمت بی‌منت به مردم است و با وجود همه مشکلات، می‌توانیم با همدلی و همراهی بر مشکلات غلبه کنیم قله‌های افتخار را برای ملت عزیزمان فتح کنیم.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اشتغال فرزندان پیشکسوتان جهاد و ایثار و شهادت نیز که مورد اشاره شما عزیزان قرار گرفت دغدغه ما نیز خواهد بود و حتماً پیگیری خاصی در این زمینه خواهیم کرد.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر از پیشکسوتان جهاد و ایثار و شهادت تجلیل به عمل آمد.