  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

مراسم دو تفریحی فان ران بازی‌های آسیایی برگزار شد

مراسم دوی تفریحی فان ران بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ با حضور ۴۰۰ دانش آموز و مسئولان شورای المپیک آسیا، کمیته ملی المپیک و سفارت ژاپن در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم دو تفریحی فاران ران بازی های آسیایی با حضور «تاماکی تسوکادا» سفیر کشور ژاپن در ایران و اعضای سفارت این کشور، مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته، غلامرضا نوروزی، گودرزی، علیرضا پاکدل و مهرداد علی قارداشی اعضای هیئت اجرایی و «جینز» نماینده و مدیر رسانه های شورای المپیک آسیا برگزار شد.

این مراسم با خوش آماد گویی دکتر علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک آغاز شد.

در ادامه سفیر ژاپن ضمن قدردانی از زحمات کمیته ملی المپیک عنوان داشت شعار بازی های آسیایی آیچی ناگویا «یک آسیا را تصور کن» می باشد و ما آماده هستیم تا جهان را با آغوش باز پذیرا باشیم پس بیاید با شور و نشاط بدویم.

