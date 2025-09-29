پورآرین: امامان محله در ۵۰ مسجد روستایی مستقر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف پورآرین پیش از ظهر دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیران فرهنگی استان قزوین، با اشاره به تغییر رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی در دوره جدید ریاست، اظهار کرد: سیاستهای سازمان تبلیغات اسلامی امروز بر محور راهبری زیست فرهنگی و تبیین در جامعه استوار شده و اولویتهای جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تمرکز ویژه بر حوزه بانوان، نوجوانان و تبلیغ نوین از جمله این اولویتها است، افزود: در کنار حمایت از شبکههای سنتی مانند امامان محله، فعالان قرآنی، مادحین، مبلغین و روضههای خانگی، شبکههای نوینی نیز در سطح استانها شکل گرفتهاند.
حجت الاسلام پورآرین با اشاره به تشکیل بنیاد نوجوان در استان قزوین طی سه سال گذشته، گفت: در قالب شبکه دختران حاج قاسم و پسران نوآوین، بیش از ۳۰۰۰ نوجوان سازماندهی شدهاند و نوجوانان پسر نیز در مدارس تربیت و ساماندهی شدهاند و این شبکهها با هدف ارتباط مؤثر با نسل جدید و تقویت هویت فرهنگی آنان شکل گرفتهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین همچنین از تعامل با کنشگران رسانهای، بلاگرها و فعالان فضای مجازی به عنوان بخشی از رویکرد تبلیغ نوین یاد کرد و تأکید کرد: این تحولات فرهنگی نیازمند حمایت جدی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس در سطح ملی و استانی است.
وی در ادامه به تغییرات ساختاری در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد جدید، حوزه تأمین روحانی از سازمان تبلیغات به حوزه علمیه و امور مساجد منتقل شده است. در حال حاضر، شبکه امامت استان شامل ۲۲ امام محله در سطح شهری و ۵۰ امام مسجد در روستاها فعال هستند.
پورآرین در پایان خاطرنشان کرد: این تحولات نشاندهنده عزم جدی سازمان تبلیغات اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه امروز است و حمایت نهادهای قانونگذار میتواند نقش مهمی در تثبیت و توسعه این مسیر ایفا کند.
