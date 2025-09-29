اله دادی: ۲۵۰۰ مددجوی بهزیستی استان مرکزی فاقد مسکن هستند

.به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اله دادی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال حاضر ۶۲ مرکز توانبخشی، ۳۶ مرکز سلامت اجتماعی و ۳۹ مرکز مثبت زندگی با بهزیستی استان مرکزی همکاری فعال دارند.

وی افزود: جمعیت هدف تحت پوشش نیز بیش از یک‌میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۹ نفر برآورد می‌شود که حدود ۱۵۷ هزار نفر آنان به شکل مستقیم و غیرمستقیم خدمات دریافت می‌کنند که این میزان معادل ۱۰ درصد جمعیت استان مرکزی است که از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند.

اله دادی تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح‌های حمایتی در حوزه مسکن تاکنون ۳۲۰ نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان مرکزی صاحب خانه شده‌اند، اما همچنان ۲ هزار و ۵۰۰ نفر فاقد مسکن در فهرست حمایتی قرار دارند.

وی ادامه داد: تعداد نیروی انسانی بهزیستی استان مرکزی از حدود ۷۵۰ نفر در سال‌های گذشته به ۳۶۳ نفر کاهش یافته است که شامل ۲۳۶ نیروی رسمی و پیمانی، ۵۷ نیروی قراردادی و ۶۹ نیروی شرکتی می‌شود و این در حالیست که مأموریت‌های سازمان به ۱۵۲ مورد افزایش یافته است.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی افزود: رویکرد خاص ناظر بر خدمات مستقیم حدود ۱۵۷ هزار نفر وابسته به بهزیستی است و رویکرد عام نیز شامل همه آحاد جامعه از بدو تولد تا سالمندی می‌شود که در قالب برنامه‌های آگاهی‌بخشی، آموزش و پیشگیری دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: در نیمه نخست سال جاری، میزان تحقق اشتغال مددجویان ۶۰ نفر بوده، در حالی که تعهد استان برای سال جاری ۹۰۰ نفر است، همچنین ۴ هزار و ۴۸۴ خانوار زن سرپرست تحت پوشش این سازمان قرار دارند.

ثبت ۱۳۵ مورد کودک‌آزاری در تماس‌های اورژانس اجتماعی استان مرکزی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: بر اساس برآوردهای مراکز مشاوره و اورژانس اجتماعی و در شش ماهه نخست سال جاری نسبت طلاق به ازدواج در استان ۲ و ۲ دهم درصد ثبت شده است.

وی افزود: در این مدت، ۱۷ دختر در معرض آسیب و ۱۳۵ کودک‌آزاری نیز توسط اورژانس اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفتند.

اله دادی تصریح کرد: نیمه نخست سال جاری ۱۰ کودک کار در سطح استان شناسایی و حمایت شدند.

وی ادامه داد: تعداد معلولان تحت پوشش بهزیستی استان ۲۹ هزار و ۵۱۴ نفر و سالمندان تحت پوشش ۲۲ هزار و ۶۹۶ نفر هستند.

اله دادی تاکید کرد: ۶ هزار نفر از معتادان در یک بازه زمانی یک‌ساله از خدمات سازمان بهره‌مند شده‌اند که به معنای ایت تعداد معتاد در جامعه نیست، بلکه بیانگر شمار خدمت‌گیرندگان است.



اجرای طرح ملی «میزبان میهمان» برای نگهداری از کودکان بالای ۷ سال در مرکزی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: طرح ملی «میزبان میهمان» به منظور حمایت از کودکان بالای ۷ سالی که امکان فرزندخواندگی برای آن‌ها کمتر است، در استان اجرایی شده و تاکنون یک کودک در این قالب به خانواده میزبان سپرده شده است.

وی افزود: درحال حاضر ۱۷ دختر و ۱۵ پسر در مراکز شبانه‌روزی استان زندگی می‌کنند و یک شیرخوارگاه فعال در اراک هفت نوزاد را پذیرش کرده است.

اله دادی تصریح کرد: این نوزادان به دلیل تقاضای بالای فرزندخواندگی، به سرعت به خانواده‌های متقاضی واگذار می‌شوند و جایگزینی آن‌ها به‌طور مستمر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: طی پنج سال گذشته ۱۵ فرزند از مراکز بهزیستی ترخیص و وارد زندگی مستقل شده‌اند که در زمینه مسکن، اشتغال و ازدواج تحت حمایت‌های قانونی قرار گرفتند.

اله دادی تاکید کرد: همچنین ۲۳۵ کودک به‌عنوان «امدادگیر» در نزد خانواده‌های سببی، نسبی و داوطلب نگهداری می‌شوند و ماهانه مبلغ ۵۵ میلیون ریال یارانه به این خانواده‌ها پرداخت می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۴ فرزند به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی واگذار شده است، همچنین خانه امن ویژه زنان خشونت دیده تاکنون پذیرای ۱۰ نفر و خانه تلاش برای زنان آسیب‌دیده اجتماعی ۴ نفر را تحت حمایت قرار داده است.

وی گفت: تیم‌های سیار اورژانس اجتماعی در نیمه نخست سال ۳ هزار و ۲۸۲ مأموریت انجام داده‌اند و مراکز مداخله نیز در همین بازه زمانی ۴۸۴ مأموریت ثبت کرده‌اند.

اله‌دادی افزود: در نیمه نخست سال جاری، آموزش پیش از ازدواج برای ۲۵۰۰ نفر، آموزش زندگی خانوادگی برای ۳۰۰۰ نفر، آموزش مهارت‌های زندگی برای ۱۵۰۰ نفر و ۱۴۸۰ مورد مشاوره تلفنی توسط مراکز تخصصی ارائه شده است.

ارائه بیش از ۲۶ هزار خدمت در حوزه مشاوره و درمان اعتیاد توسط بهزیستی مرکزی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۶ هزار خدمت در حوزه‌های مشاوره، درمان و کاهش آسیب به شهروندان ارائه شده است.

اله دادی افزود: مرکز مشاوره تلفنی بهزیستی استان در نیمه نخست سال جاری پاسخگوی ۲۶ هزار و ۱۴۱ تماس از سراسر استان بوده و این خدمات به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی افزود: در حوزه مشاوره حضوری نیز ۲۰۰ خدمت به مراجعان ارائه شده و در مجموع ۳ هزار و ۱۹ مورد مشاوره از طریق ۱۶ مرکز مشاوره تحت پوشش بهزیستی در سطح استان انجام شده است.

اله دادی تصریح کرد: هم‌اکنون ۴۴ مرکز بهبودی و اقامتی ترک اعتیاد در استان فعالیت دارند که طی شش‌ماهه اول امسال ۳ هزار و ۱۳۶ مورد پذیرش و ترخیص از این مراکز ثبت شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی و مدیریت مورد، گفت: پنج مرکز ویژه در این حوزه فعال هستند که در مدت شش ماه، ۲هزار و ۵۲۴ نفر از افراد ترخیص‌شده تحت پوشش خدمات توانمندسازی قرار داده‌اند.

اله دادی تاکید کرد: همچنین ۵ مرکز کاهش آسیب شامل شلترها در سطح استان فعالیت می‌کنند که در نیمه نخست سال جاری به یک‌هزار و ۸۰۰ نفر خدمات ارائه کرده‌اند.

وی گفت: این خدمات مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی، درمانی و مشاوره‌ای است که بهزیستی استان با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت سالم افراد به جامعه دنبال می‌کند.

غربالگری بینایی ۱۲ هزار نفر در استان مرکزی انجام شد

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: غربالگری های بینایی و شنوایی با هدف پیشگیری از معلولیت و ارتقای سلامت شهروندان در سطح استان با جدیت دنبال می‌شود و تاکنون ۱۲ هزار نفر در حوزه بینایی و چهار هزار و ۹۰۱ نفر در حوزه شنوایی تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در راستای کاهش معلولیت‌ها، ۳۸۰ نفر مشاوره ژنتیک دریافت کرده‌اند که بخشی از آن‌ها رایگان و بخشی نیز با پرداخت یارانه و تخفیف ویژه انجام شده است.

وی افزود: در حوزه توانبخشی، ۱۸۵ وسیله کمک توانبخشی و پروتز در اختیار مددجویان قرار گرفته و ۱۲۱ پلاک ویژه برای معلولان معرفی شده است.

اله دادی تصریح کرد: همچنین طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در استان با عضویت ۸ هزار و ۶۴۴ نفر فعال بوده و نقش موثری در ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت ایفا کرده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۷۷۵ نفر از زنان خانه دار و ۷۴۶ نفر از روستاییان و عشایر نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و در همین راستا ۹ هزار و ۴۵۰ نفر از مددجویان از بیمه خویش‌فرمایی بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: شمار دانشجویان تحت پوشش این سازمان شامل ۶۷ نفر از زنان سرپرست خانوار و ۱۴۱ نفر دانشجوی دارای معلولیت است و همچنین ۶۵۶ دانش‌آموز از خانواده‌های زنان سرپرست خانوار و یک‌هزار و ۲۸۸ دانش‌آموز دارای معلولیت تحت پوشش خدمات آموزشی قرار دارند.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۱۰ فقره ودیعه مسکن به مددجویان پرداخت شده است.

اله دادی تصریح کرد: علاوه بر این، در هفته بهزیستی ۳۴ واحد مسکونی واگذار و عملیات احداث یک‌هزار و ۴۹ واحد جدید آغاز شد که تأمین اعتبار آن‌ها در دست پیگیری است.

وی افزود: بهزیستی استان مرکزی تلاش دارد با توسعه خدمات پیشگیرانه، توانمندسازی و حمایت‌های اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح رفاه عمومی ایفا کند.