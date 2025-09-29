رویکرد جدید جشنواره امام رضا(ع) پرداختن به فرهنگ گفتگو و مدارا است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید فلاح لالهزاری مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام، در نشست کارگروه های تخصصی بیت و دومین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام، به تبیین اهمیت و رویکردهای جدید جشنوارههای فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام پرداخت.
وی با بیان اینکه کارهای عمرانی و فیزیکی، اگرچه مهم هستند، اما کمتر از فعالیتهای فرهنگی میتوانند بستر وفاق، دوستی، آشتی و جذب را فراهم کنند، عنوان کرد: از این رو، جشنوارههای فرهنگی بهترین فرصت برای جذب کسانی است که به نوعی امکان مشارکت نداشتهاند، در سایه نشستهاند یا قهر کردهاند.
اهمیت جشنوارههای فرهنگی و هنری در بحرانهای اقتصادی و سیاسی
لالهزاری با بیان اینکه هرچه جامعه با چالشهای اقتصادی و سیاسی بیشتری مواجه شود، اهمیت برگزاری جشنوارهها فزونی مییابد؛ گفت: علت این است که افزایش نشاط اجتماعی بدون رویدادها، فعالیتها و جشنوارهها میسر نیست و این موارد به شدت به یکدیگر وابسته هستند بنابراین، اهمیت جشنوارهها همواره بالا بوده و امسال بیش از سالهای گذشته اهمیت دارند.
پیشنهاد تشکیل شورای سیاستگذاری تحولآفرین
اولین درخواست مدیرعامل بنیاد، تشکیل یک شورای سیاستگذاری مرکب از افراد پیشکسوت، خوشفکر و تحولخواه بود که او هدف از این شورا را ایجاد هسته اولیه یک جشنواره تحولآفرین و استفاده از تجربیات و دیدگاههای نوآورانه قلمداد کرد.
در ادامه، فلاح به بحث ارتباط با دانشگاهها اشاره کرد و حضور جوانان در شورای سیاستگذاری را حیاتی دانست.
وی دانشگاهها را بهترین بستر برای جذب جوانان به جشنوارهها معرفی کرد و افزود: نه تنها دانشجویان رشتههای ادبیات، بلکه اساتید و دانشجویان سایر رشتهها نیز که از طریق دانشکدههایشان با ادبیات و فرهنگ رضوی در ارتباط هستند، میتوانند به غنای جشنواره کمک کنند.
هدفگذاری بر تولید آثار فاخر و کتاب شعر کودک و نوجوان رضوی
مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا تأکید کرد که جشنواره شعر کودک و نوجوان باید هدف خود را تولید کتاب شعر کودک و نوجوان برای امام رضا (ع) قرار دهد.
به تصریح او خروجی این جشنوارهها باید تولید متنهای خوب و انتشار دو سه عنوان کتاب فاخر باشد که فروش آنها توسط بنیاد تضمین شده و سود حاصل از آن به جشنواره بازگردد.
جشنوارهها محفل کشف استعداد و نشاط فرهنگی
لالهزاری جشنواره را نه صرفاً محلی برای تجلیل از اساتید، بلکه مکانی برای تولید آثار، کشف استعدادها، کسب تجارب جدید و ایجاد نشاط در میان اهالی فرهنگ دانست.
وی مهمترین راه رشد فرهنگ را فراهم آوردن چنین محافلی برای گردهمایی فعالان فرهنگی و هنری عنوان کرد.
به گفته وی؛ این مولفهها شامل نوع فراخوان، نقشه و طرح، جوایز، اطلاعرسانی، مهماننوازی و حتی جزئیترین نکات مانند پوستر، دکور و شیوه برگزاری مراسم است.
وی برای دستیابی به کیفیت مطلوب، حضور یک تیم آگاه، یک دبیر اجرایی دانا و یک دبیر محتوایی توانمند را ضروری دانست.
محتوای جشنواره؛ فراتر از زبان مناسبتها باشد
در بحث محتوایی، لالهزاری خواستار پرداختن به معارف و بطن اصلی مسائل دینی شد. وی تأکید کرد که حتی اگر مخاطبان، پدر و مادران باشند، باید تا جایی که میتوان مفاهیم آموزشی را در قالبهایی جذاب ارائه داد.
به اذعان او هدف، فاصله گرفتن از مفاهیم صرفاً زیارت و گنبد و گلدسته و پرداختن به فرهنگ گفتگو، مدارا، مهربانی، احترام به محیط زیست و دلسوزی برای همسایه است.
تشویق مشارکت مردمی و احصای نظرات جوانان
وی پیشنهاد داد که امسال برای رای مردمی به آثار، جایزهای در نظر گرفته شود. بدین شکل که هر اثری که توسط شرکتکننده و دوستانش به سامانه جشنواره ارسال میشود، پس از دریافت پنج درصد آرا، به مخاطبان حق رای دیگری اعطا شود تا پنج اثر دیگر را نیز مشاهده کنند.
به تصریح فلاحلالهزاری؛ هدف از این طرح، دیده شدن آثار توسط مردم و دعوت دوستان و آشنایان به شرکت در جشنواره است که میتواند به جذب افراد جدید به جشنواره امام رضا (ع) منجر شود.
مشارکت فعال شرکتکنندگان در داوری
وی خاطرنشان کرد: یک ایده جدید دیگر این است که هر اثری که در مرحله اول داوری پذیرفته میشود، به صاحب آن یک حق رای داده شود که بتواند به یک اثر دیگر غیر از اثر خودش بیست درصد نمره داوری را اعطا کند.
فلاحلالهزاری ادامه داد: این طرح پاسخی به درخواست جوانان است که میخواهند در جشنوارهها اظهار نظر کنند، انتخابکننده و کنشگر باشند. این حق رای مشروط بر حضور پنجاه درصد از شرکتکنندگان در این فرآیند خواهد بود.
پرهیز از اسراف و حفاظت از منابع فرهنگی در جشنوارههای رضوی
لالهزاری با تأکید بر پرهیز از اسراف در جشنوارهها، بیان کرد که دشمنان فرهنگ همواره به دنبال بهانهگیری هستند و کار فرهنگی را اضافی میدانند.
وی همچنین خواستار مراقبت از استعدادها و عدم دامن زدن به حاشیهسازیها شد.
اهمیت فضای مجازی در معرفی آثار و فعالان
درخواست مدیرعامل بنیاد، توجه ویژه به فضای مجازی شد و گفت: یک سال تلاش و برنامهریزی برای جذب مهمانان، تقدیر از پیشکسوتان، داوران و معرفی استعدادهای نوپا، باید در فضای مجازی نیز به خوبی منعکس شود تا این تلاشها به نتیجه مطلوب برسد.
لزوم تجلیل از چهرههای فرهنگ و هنر رضوی
فلاح لالهزاری همچنین بر لزوم تجلیل از چهرههای فرهنگی فعال در عرصه رضوی نیز تاکید کرد و گفت: هر فردی که به طور خاص در زمینه امام رضا (ع) خدمت کرده باشد؛ اعم از کاشیکار، سفالکار، نویسنده، شاعر یا حتی افرادی که به صورت مردمی حسینیهای ساختهاند در این رسته خواهند بود که این تجلیل میتواند شامل پیشکسوتان جشنواره و استعدادهای درخشان نیز باشد.
ترغیب هنرمندان استانی به مشارکت در جشنوارهها
لالهزاری از مدیران ارشاد استانها خواست که همه جشنوارهها را مدنظر قرار دهد و هنرمندان نامی استانها ترغیب به مشارکت شوند.
وی پیشنهاد داد که مسئولیت هر بخش به یک فرد متخصص واگذار شود تا با شناسایی هنرمندان و ترغیب آنها به خلق اثر برای امام رضا (ع)، دل یک هنرمند به شوق آید و این به معنای رسیدن به هدف اصلی جشنواره است.
اصالت جشنوارهها و نقش حمایتی وزارت ارشاد
مدیرعامل بنیاد با اشاره به وجود سی و یک جشنواره، اصالت جشنوارهها را در حمایت وزارت ارشاد دانست.
فلاح لالهزاری بر استفاده از تجارب استانهای دیگر که دورههای مشابهی را برگزار کردهاند، تأکید کرد.
وی در پایان سخنانش با استناد به فرموده امام علی (ع) درباره اهمیت مشورت، خواستار دعوت از استانهای دیگر برای مشورت و برگزاری وبینار شد تا نتایج خوبی برای جشنوارهها حاصل شود.
