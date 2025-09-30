  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

نشانی الکترونیک «سامانه بررسی برقراری مجدد یارانه» اعلام شد

نشانی الکترونیک «سامانه بررسی برقراری مجدد یارانه» اعلام شد

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشانی الکترونیک «سامانه بررسی برقراری مجدد یارانه» اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه hemayat.sfara.ir برای تقاضا در خصوص بررسی مجدد برقراری یارانه در دسترس عموم مردم قرار گرفت.

سامانه hemayat.mcls.gov.ir که برای نمایش دهک سایر خانوارهای مشمول یارانه طراحی شده است در حال حاضر به دلیل اختلال موقت در شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار قطعی موقت شده است.

در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر پیگیری جهت رفع اختلال، اعلام کرد هموطنان می‌توانند تقاضای خود را در سامانه hemayat.sfara.ir مطرح و پیگیری کنند.

گفتنی است، طی ۲ ماه اخیر (مرداد و شهریور ۱۴۰۴) یارانه نقدی حدود ۶ میلیون نفر حذف شده است. افراد برای پیگیری موضوع و برقراری مجدد یارانه خود می توانند از طریق این سامانه اقدام کنند.

کد خبر 6606729
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها