دادگاه بخش کوزران برای کاهش تردد مردم به مرکز استان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه مراسم افتتاح دادگاه بخش کوزران با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، فرماندار و دادستان مرکز استان برگزار شد.

شهرام کرمی در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت راه‌اندازی دادگاه گفت: با توجه به وسعت جمعیتی و جغرافیایی و تعداد روستاهای متعدد در این بخش، لازم بود برای جلوگیری از تردد غیرضروری مردم به مرکز استان، این دادگاه افتتاح شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: مقدمات افتتاح این دادگاه از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم شد و همکاری شهرداری، شورای شهر و بخشداری گذران نیز نقش مهمی در تحقق این هدف داشت.

وی همچنین به معارفه قاضی جدید بخش کوزران اشاره کرد و گفت: با حضور قاضی محترم و پرسنل اداری، از امروز به بعد تمام امور قضایی مربوط به بخش گذران توسط این دادگاه انجام خواهد شد.

کرمی تأکید کرد که با وجود افتتاح دادگاه، اولویت اصلی قوه قضائیه همچنان بر مصالحه و سازش بین مردم است و افزود: ما همچنان بر گفتگو و حل اختلافات از طریق بزرگان، ریش‌سفیدان و شورای حل اختلاف تاکید داریم تا موضوعات قضایی با رویکردی صلح‌آمیز و به نفع مردم حل و فصل شود.

به گفته رئیس کل دادگستری، راه‌اندازی دادگاه بخش کوزران، نه تنها موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی می‌شود، بلکه در کاهش بار کاری دادگستری مرکز استان و ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم منطقه نقش مهمی خواهد داشت.

این اقدام در راستای پاسخ به درخواست‌های مکرر مردم و مسئولان محلی انجام شده و به گفته مسئولان قضایی، گامی مهم در تقویت عدالت‌گستری و دسترسی عادلانه مردم استان کرمانشاه به خدمات قضایی محسوب می‌شود.