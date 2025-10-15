  1. فرهنگ و ادب
«هفته بازی؛ هفت‌خوان ۱۴۰۴» آغاز به کار می‌کند

فراخوان رسمی «هفته بازی؛ هفت‌خوان ۱۴۰۴» با چهارخوان اصلی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان رسمی «هفته بازی؛ هفت‌خوان ۱۴۰۴» شنبه ۲۶ مهرماه منتشر می‌شود و پس از انتشار فراخوان اولیه «هفته بازی هفت‌خوان ۱۴۰۴»، جزئیات بیشتری از مسیر این رویداد ملی اعلام شد.

«هفت‌خوان بازی» با چهار خوان اصلی جشنواره ملی بازی‌های ویدئویی، لیگ قهرمانان، رویداد سرمایه‌گذاری و جایزه بازی جدی (SEGAP) ستون‌های اصلی خود را بنا کرده است. اما مسیر این هفته تنها به این چهار خوان محدود نمی‌شود؛ هر خوان با پیش‌رویدادها و کارگاه‌های آموزشی همراه خواهد بود تا زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر و آماده‌سازی بهتر فعالان صنعت بازی کشور باشد.

براساس پیش فراخوان اعلام شده ۲۶ مهرماه زمان آغاز ثبت‌نام رسمی و انتشار آیین‌نامه‌های شرکت در بخش‌های مختلف است.

همچنین پیش‌رویدادها و کارگاه‌های آموزشی از اواخر مهر تا پیش از دی‌ماه، برای هر خوان یک تا دو پیش‌رویداد تخصصی برگزار می‌شود. این برنامه‌ها فرصتی برای آموزش، شبکه‌سازی و آماده‌سازی تیم‌ها و شرکت‌کنندگان فراهم می‌کنند.

پیش‌رویدادها نه‌تنها مقدمه‌ای برای رقابت‌های اصلی خواهند بود، بلکه بستری برای تبادل تجربه، معرفی نوآوری‌ها و شکل‌گیری همکاری‌های تازه میان بازی‌سازان، ناشران، سرمایه‌گذاران و پژوهشگران به شمار می‌آیند.

اگرچه چهار خوان اصلی مسیر این هفته را تشکیل می‌دهند، اما «هفت‌خوان بازی» فراتر از یک عدد است؛ روایتی است از سفری جمعی که در پیش‌رویدادها و برنامه‌های جانبی معنا پیدا می‌کند. پاسخ این راز به‌تدریج و در جریان پیش‌رویدادها آشکار خواهد شد.

