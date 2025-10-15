به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان رسمی «هفته بازی؛ هفت‌خوان ۱۴۰۴» شنبه ۲۶ مهرماه منتشر می‌شود و پس از انتشار فراخوان اولیه «هفته بازی هفت‌خوان ۱۴۰۴»، جزئیات بیشتری از مسیر این رویداد ملی اعلام شد.

«هفت‌خوان بازی» با چهار خوان اصلی جشنواره ملی بازی‌های ویدئویی، لیگ قهرمانان، رویداد سرمایه‌گذاری و جایزه بازی جدی (SEGAP) ستون‌های اصلی خود را بنا کرده است. اما مسیر این هفته تنها به این چهار خوان محدود نمی‌شود؛ هر خوان با پیش‌رویدادها و کارگاه‌های آموزشی همراه خواهد بود تا زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر و آماده‌سازی بهتر فعالان صنعت بازی کشور باشد.

براساس پیش فراخوان اعلام شده ۲۶ مهرماه زمان آغاز ثبت‌نام رسمی و انتشار آیین‌نامه‌های شرکت در بخش‌های مختلف است.

همچنین پیش‌رویدادها و کارگاه‌های آموزشی از اواخر مهر تا پیش از دی‌ماه، برای هر خوان یک تا دو پیش‌رویداد تخصصی برگزار می‌شود. این برنامه‌ها فرصتی برای آموزش، شبکه‌سازی و آماده‌سازی تیم‌ها و شرکت‌کنندگان فراهم می‌کنند.

پیش‌رویدادها نه‌تنها مقدمه‌ای برای رقابت‌های اصلی خواهند بود، بلکه بستری برای تبادل تجربه، معرفی نوآوری‌ها و شکل‌گیری همکاری‌های تازه میان بازی‌سازان، ناشران، سرمایه‌گذاران و پژوهشگران به شمار می‌آیند.

اگرچه چهار خوان اصلی مسیر این هفته را تشکیل می‌دهند، اما «هفت‌خوان بازی» فراتر از یک عدد است؛ روایتی است از سفری جمعی که در پیش‌رویدادها و برنامه‌های جانبی معنا پیدا می‌کند. پاسخ این راز به‌تدریج و در جریان پیش‌رویدادها آشکار خواهد شد.