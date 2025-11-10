احسان جازم دبیر رویداد ملی «هفته بازی؛ هفت‌خوان» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این رویداد گفت: زمانی که ایده اولیه برگزاری این رویداد را بررسی کردیم، به نقش‌های فعال و نقش‌هایی که باید فعال باشند، اما در حال حاضر غیرفعال هستند، توجه ویژه داشتیم. هدف‌مان این بود که فضایی ایجاد کنیم تا همه این نقش‌ها بتوانند کنار یکدیگر به عنوان فعالان اصلی صنعت بازی ایران جمع شوند. این ساختار باعث می‌شود افراد و گروه‌ها بهتر یکدیگر را بشناسند و نقش‌هایی کم‌تر دیده شده، بیشتر شناخته شوند. همچنین فرصت‌های بیشتری برای همکاری در فضای آنلاین فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل «هفته بازی؛ هفت‌خوان» طراحی شد که شامل چهار رویداد اصلی است. اولین بخش جشنواره بازی‌های رایانه‌ای است، دومین بخش لیگ، سومین بخش سرمایه‌گذاری و چهارمین جایزه بازی جدی و سه بخش دیگر به عنوان زیر مجموعه مطرح شدند. این بخش‌ها شامل تلفیق پویانمایی با بازی‌های ویدیویی، بازاریابی و خلق هویت برای بازی‌ها می‌شوند. هر یک از این چهار بخش، جنبه‌های مختلفی را تحت پوشش قرار می‌دهد تا تمامی نیازها و پتانسیل‌های موجود در صنعت بازی‌سازی کشور شکوفا شوند.

دبیر رویداد «هفته بازی؛ هفت‌خوان» خاطرنشان کرد: هدف اصلی‌مان این است که به بازی‌سازها و کسانی که در صنعت بازی نقش ایفا می‌کنند کمک کنیم تا به اهداف اصلی خودشان دست پیدا کنند. به‌عنوان مثال ما بسیاری از مواقع بازیکنانی داریم که علاقه‌مند به انجام بازی یا مشغول بازی هستند، یا حتی استریمرهایی که در این حوزه فعالیت دارند اما به‌خوبی مورد توجه یا حمایت قرار نگرفته‌اند. همچنین رویدادهایی برگزار کرده‌ایم که توانسته‌اند به‌صورت قابل توجه، کاربران فعال را جذب کنند.

وی یادآور شد: برای نمونه در یکی از رویدادها با عنوان رویداد «همه بازی» موفق شدیم حدود ۱۴ میلیون کاربر فعال بازی‌های موبایلی ایرانی را جلب کنیم. این کاربران از قبل در بازی‌ها حضور داشتند و ما چیزی به خود بازی اضافه نکردیم؛ اما اینکه بتوان چنین تعداد کاربر جذب کرد، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این حوزه است. پژوهش‌ها و بررسی‌های اخیر نشان دادند که موضوعات جدیدی در صنعت بازی شروع به شکل گرفتن کرده‌اند و برنامه‌هایی مانند پیش‌رویدادها در راه هستند، یعنی کار فقط به یک هفته محدود نمی‌شود بلکه ادامه خواهد داشت.

جازم گفت: ثبت‌نام‌ها برای رویداد «هفته بازی؛ هفت‌خوان» از طریق سایت اختصاصی آن آغاز شده است و کارگاه‌های آموزشی نیز در حال شروع شدن هستند. برخی کارگاه‌ها همین الان برگزار شده‌اند، مانند موضوع آب و فاضلاب که به صورت طراحی بازی پیش رفت و قرار است این روند ادامه پیدا کند. در بحث سرمایه‌گذاری، هدف این است که سرمایه‌گذار و بازی‌ساز در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ به گونه‌ای که ارتباطی مؤثر میان دو طرف ایجاد شده و سرمایه‌گذاری به شکلی واقع‌بینانه انجام شود. برنامه ما این است که تا زمان جشنواره کارگاه‌ها و جلسات معکوس ارائه داشته باشیم تا هم نیازهای سرمایه‌گذار به دقت مشخص شود و هم بازی‌ساز کاملاً آگاه باشد. در نهایت هدف‌مان این است که در روز اختتامیه به عقد قرارداد برسیم و این‌گونه نباشد که وعده‌ای داده شود، اما عملی نشود.

وی افزود: استقبال از این رویداد تاکنون بسیار مناسب بوده است. گیمرها در این رویداد مشارکت خوبی داشته‌اند و همکاری‌های موثری میان آن‌ها و استریمرهای برتر شکل گرفته است. در کنار این موارد، خود بازی‌سازان نیز حضور فعال دارند و تلاش می‌کنند تا با همراهی سایر دست‌اندرکاران صنعت گیم، مسیر پیشرفت این حوزه را هموارتر کنند. هدف ما این است که به توسعه صنعت بازی کمک کنیم و از فرصتی که فراهم شده برای ارتقاء جایگاه این صنعت استفاده کنیم. تاکنون تمام این دستاوردها نتیجه زحمات بازی‌سازان و بازیکنان بوده است، اما حالا قصد داریم با همکاری و هم‌افزایی، این مسیر را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و برای بهتر دیده شدن و شناخته شدن بازی‌ها تلاش کنیم.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خاطرنشان کرد: «هفته بازی؛ هفت‌خوان» با فرمتی جدید و املا متفاوت نسبت به گذشته برگزار می‌شود. ما با یک تغییر بزرگ از همان اولین روز هفته به سراغ اختتامیه جشنواره می‌رویم. در این رویداد بازیکنان و بازی‌های برتر شناسایی می‌شوند و دلایل موفقیت آن‌ها بررسی خواهد شد. تمام برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای پیش می‌رود که نه‌تنها یک گزارش از عملکرد سال گذشته تهیه شود، بلکه از همان تجربیات ارزشمند برای برنامه‌ریزی‌های سال بعد بهره ببریم. رویداد نمادین این هفته شامل برگزاری جلسات B۲B نیز خواهد بود که فرصتی مناسب برای ایجاد ارتباطات حرفه‌ای و توسعه همکاری‌ها در این صنعت فراهم می‌کند و در نهایت رویداد ملی «هفته بازی؛ هفت‌خوان» با برگزار اختتامیه لیگ قهرمانان بازی‌های ویدئویی که جزئیات متفاوت و جذابی خواهد داشت به پایان خواهد رسید.