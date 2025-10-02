ایزدی: همدلی و صیانت از معیشت مردم خط قرمز مدیریت کهنوج است

محسن ایزدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه مانند گذشته نیست و بسیار متفاوت شده است گفت: شاید ما تغییرات را به طور کامل لمس نکنیم، اما یک صدای واحد برای مقابله با استکبار جهانی در کشور به گوش می‌رسد.

وی با تاکید بر لزوم تقویت همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و مردم افزود: خلا ایجاد شده میان این دو بخش باید برطرف شود و مدیران موظفند کاری کنند که ارباب رجوع در حین پیگیری امور احساس درک شدن داشته باشد، زیرا اگر مردم بفهمند مدیران شرایط را می فهمند قانع خواهند شد، حتی اگر انجام کار ممکن نباشد.

فرماندار شهرستان کهنوج بیان کرد: اجازه نمی دهیم هیچ مدیر یا دستگاهی خدمات دولت را خدشه دار کند و یا از اعتماد مردم سوءاستفاده شود.

ایزدی، با اشاره به اینکه کوتاهی هیچ مدیری قابل پذیرش نیست گفت: بعضی از دستگاه‌ها باید بدانند که خط قرمز من انجام کار ارباب رجوع است، همه باید کار مردم را راه بیندازند و مبادا ارباب رجوعی مجبور شود برای پیشبرد کار خود به فرمانداری مراجعه نماید.

وی، با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب بر اهمیت معیشت مردم افزود: مدیران مرتبط به ویژه در حوزه بازار باید نظارت‌ها را افزایش دهند و نتیجه کار باید ملموس و مثمر ثمر باشد.

وی تاکید کرد: مدیران باید بدانند در تامین کالاهای اساسی کوتاهی نشود، زیرا وظیفه نهادهای مرتبط تامین و عرضه به موقع این کالاهاست و این موضوع نباید مغفول بماند.

فرماندار کهنوج، در ادامه با اشاره به لزوم تلاش بیشتر برای رفع مشکلات کشاورزان منطقه تصریح کرد: اکنون فصل کشت و تلاش آنها است و همه دستگاه‌ها باید در زمینه راه‌اندازی گلخانه‌های کشاورزان و رفع مشکلات مربوط به سوخت، برق و نیروی انسانی همکاری کنند.

ایزدی، با تشکر از متولیان فرهنگی شهرستان کهنوج به خاطر برگزاری برنامه‌های فرهنگی از جمله برگزاری شب شعر در منطقه گفت: این گونه فعالیت‌ها موجب ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی شهرستان کهنوج می‌شود.