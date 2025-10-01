به گزارش خبرنگار مهر، با حکم رئیس قوه قضائیه، «مهدی رزاقی‌نژاد» به عنوان دادستان عمومی و انقلاب گرگان، مرکز استان گلستان منصوب شد. این انتصاب، فرصتی برای ورود نیرویی جوان و با سابقه درخشان به یکی از حساس‌ترین مسئولیت‌های قضایی استان است.

رزاقی‌نژاد که پیش از این در سمت‌های کلیدی نظیر ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان گلستان و مسئول اجرای احکام دادستانی گرگان فعالیت داشته، با دانش عمیق حقوقی و تجربه گسترده، از جمله گزینه‌های برجسته و مورد توجه در ساختار قضایی استان به شمار می‌رفت.

دادستانی عمومی و انقلاب گرگان، نقش محوری در رسیدگی به پرونده‌های مهم قضایی و هدایت سیاست‌های کلان قضایی استان دارد. ورود رزاقی‌نژاد به این سمت، انتظار می‌رود موجب تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش دقت و نظارت در اجرای احکام و ارتقای اعتماد عمومی به قوه قضائیه شود.

وی در سال‌های اخیر با تأکید بر سلامت اداری و مقابله با فساد سازمانی، به چهره‌ای شناخته شده در مجموعه قضایی استان تبدیل شده است.شناخت عمیق وی از مسائل حقوقی و اجتماعی استان، همراه با رویکرد فعال و نوآورانه، زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های موثر در دادستانی خواهد بود.