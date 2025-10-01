هزینه ساخت هر کیلومتر مترو به صورت متوسط حدود ۵۰ میلیون یورو است

به گزارش خبرگزاری مهر، روسا و اعضای شورای شهر استان‌های سراسر کشور از خط ۱۰ مترو تهران بازدید کردند.

نعمت الله فرزانپور مدیرعامل شرکت متروی تهران در حاشیه این بازدید اظهار کرد: خطوط توسعه ای متروی تهران ۱۷۰ کیلومتر به مترو اضافه می‌کند. در حال حاضر در تهران و اطراف آن، ۳۱۰ کیلومتر مترو با ۱۶۰ ایستگاه فعال داریم.

وی با بیان اینکه بین ۱.۸ تا دو میلیون مسافر در روز از این خطوط موجود مترو استفاده می کنند، تصریح کرد: ساخت هر کیلومتر به صورت متوسط حدود ۵۰ میلیون یورو هزینه در برخواهد داشت.

فرزانپور درباره استفاده از تجهیزات تولید داخل و بومی سازی آنها نیز توضیح داد: قسمت عمده تجهیزاتی که استفاده می کنیم بومی و مربوط به تولید داخل است. ۷۵ درصد از کل تجهیزات را بومی سازی کردیم و در بحث ناوگان نیز داخلی سازی را انجام دادیم. یک ست قطار تولید و تست کردیم و مجوز ایمن بودن آن نیز تایید شد است. به طوری که تا امروز حدود ۵۰ درصد ناوگان داخلی سازی شده و در تلاش هستیم این عدد را به ۸۵ درصد برسانیم.