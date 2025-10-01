انفجار مهیب در نیویورک آمریکا؛ بخشی از آسمان خراش فروریخت+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی وقوع یک انفجار شدید در ساختمان بلندی در «برانکس» را لرزاند و باعث فرو ریختن بخشی از این آسمان خراش ۲۰ طبقه شد.

اداره آتش نشانی نیویورک در آمریکا ادامه عملیات امدادرسانی را مورد تأکید قرار داد.

تصاویر ارسالی خسارات گسترده‌ای را در خیابان الکساندر در بخش مات هیون این منطقه نشان می‌دهند.

این انفجار حدود ساعت ۸:۱۰ صبح چهارشنبه به وقت محلی در خیابان الکساندر ۲۰۵ نزدیک خیابان ۱۳۵ شرقی گزارش شد.

این انفجار باعث شد آجرها، واحدهای تهویه مطبوع و سایر آوارها بر روی ساختمان‌های اطراف، پیاده‌رو و خیابان زیر آن فرود آید.

آتش نشانی نیویورک در این خصوص مدعی شد که به درخواست کمک در خصوص انفجار ناشی از گاز پاسخ داده است؛ اما فعلاً نمی تواند دلیل این حادثه را قاطعانه رسانه ای کند.