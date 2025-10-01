به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجفی در مراسم رونمایی از کتاب‌های شهید محمد حسین اکبری رضایی و شهید رضا حسن پور که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: شهیدان در ادوار مختلف، شهدای انقلاب و فتنه کردستان تا شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت و سلامت پاره‌های تن ملت‌اند و نام زیبای شهید را در پسوند خود دارند، همچنان چراغ راه این ملت به شمار می‌آیند.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بیان کرد: رسالت بنیاد ارزش‌های دفاع مقدس در معرفی فرماندهان شهید و چهره‌های کمتر شناخته‌شده دوران دفاع مقدس است چراکه اکنون در شناخت عمومی نسبت به این بزرگان خلا بزرگی وجود دارد.

وی تأکید کرد: علیرغم گذشت سال‌ها از دوران هشت سال دفاع مقدس هنوز بسیاری از این شخصیت‌ها به‌درستی به جامعه معرفی نشده‌اند و ضرورت دارد با بهره‌گیری از قالب‌های هنری و روایت‌های کوتاه، زندگی و سیره آنان بازگو شود.

این مسئول افزود: در غرب کشور سال‌ها پیش با تولید کتاب‌هایی تحت عنوان «یادگاران روزگاران نیمه‌پنهان» گامی مؤثر در معرفی شهدای شاخص برداشته شد و اکنون نیز ما نیازمند اقدامات موثری از این قبیل هستیم.

وی در پایان، با تأکید بر استفاده از ظرفیت هنرمندان متعهد و انقلابی شهر، از جمله آقای شریفی و دیگر فعالان فرهنگی گفت: امیدواریم که این مسیر با عنایت الهی و مدد شهدا ادامه یابد و ثمرات ارزشمندی برای جامعه به همراه داشته باشد.