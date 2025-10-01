  1. استانها
  2. قزوین
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

نجفی: شخصیت‌های شاخص دفاع مقدس به درستی به جامعه معرفی نشده‌اند

نجفی: شخصیت‌های شاخص دفاع مقدس به درستی به جامعه معرفی نشده‌اند

قزوین- معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت:علیرغم گذشت سال‌ها از دوران هشت سال دفاع مقدس هنوز بسیاری از این شخصیت‌ها به‌درستی به جامعه معرفی نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجفی در مراسم رونمایی از کتاب‌های شهید محمد حسین اکبری رضایی و شهید رضا حسن پور که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: شهیدان در ادوار مختلف، شهدای انقلاب و فتنه کردستان تا شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت و سلامت پاره‌های تن ملت‌اند و نام زیبای شهید را در پسوند خود دارند، همچنان چراغ راه این ملت به شمار می‌آیند.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بیان کرد: رسالت بنیاد ارزش‌های دفاع مقدس در معرفی فرماندهان شهید و چهره‌های کمتر شناخته‌شده دوران دفاع مقدس است چراکه اکنون در شناخت عمومی نسبت به این بزرگان خلا بزرگی وجود دارد.

وی تأکید کرد: علیرغم گذشت سال‌ها از دوران هشت سال دفاع مقدس هنوز بسیاری از این شخصیت‌ها به‌درستی به جامعه معرفی نشده‌اند و ضرورت دارد با بهره‌گیری از قالب‌های هنری و روایت‌های کوتاه، زندگی و سیره آنان بازگو شود.

این مسئول افزود: در غرب کشور سال‌ها پیش با تولید کتاب‌هایی تحت عنوان «یادگاران روزگاران نیمه‌پنهان» گامی مؤثر در معرفی شهدای شاخص برداشته شد و اکنون نیز ما نیازمند اقدامات موثری از این قبیل هستیم.

وی در پایان، با تأکید بر استفاده از ظرفیت هنرمندان متعهد و انقلابی شهر، از جمله آقای شریفی و دیگر فعالان فرهنگی گفت: امیدواریم که این مسیر با عنایت الهی و مدد شهدا ادامه یابد و ثمرات ارزشمندی برای جامعه به همراه داشته باشد.

کد خبر 6608546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها