۸ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۹

بازگشت ۵۰ هزار مترمربع از اراضی تصرف شده دزفول به طبیعت

دزفول- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول از بازگشت ۵۰ هزار مترمربع از اراضی تصرف شده این شهرستان به طبیعت خبر داد.

محمد شفیعی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از انفال، باتلاش مجموعه یگان حفاظت و واحد حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول و با رای مقام قضایی، مقدار ۵۰ هزار مترمربع از اراضی ملی در قالب دو پرونده قضایی آزاد سازی شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری و تعامل سازنده دستگاه قضایی و نیروهای خدوم فراجا در این خصوص گفت: این عرصه ها در سنوات گذشته مغایر با قوانین و مقررات ابلاغی تصرف شده بود.

شفیعی زاده بیان کرد: خوشبختانه به استناد ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، این اراضی آزاد سازی و رفع تصرف شد.

