عربستان: وتو، چراغ سبز به «اسرائیل» برای گسترش تجاوز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده عربستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی تحولات خاورمیانه با محوریت نوار غزه و فلسطین گفت: ما با کشورهای دوست و برادر در ارتباط هستیم تا به راه حلی برسیم که از صلح جامع و پایدار در غزه و فلسطین حمایت کند.

وی ادامه داد: ما تصویب اعلامیه نیویورک توسط مجمع عمومی را ستوده و از افزایش تعداد کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، استقبال می‌کنیم.

نماینده سعودی تصریح کرد: تشدید درگیری‌های نظامی به امنیت و صلح در منطقه منجر نخواهد شد. استفاده از حق وتو، پوشش برای رژیم اشغالگر فراهم می‌کند و به آن برای گسترش تجاوزاتش چراغ سبز می‌دهد که آخرین مورد آن حمله به کشور برادر قطر بود.

این دیپبمات عربستانی خاطرنشان کرد: رنج مردم فلسطین و بحران غزه با توجه به اقدامات کنترل نشده رژیم اشغالگر با اصول حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. مسئله فلسطین همچنان ناتوانی سازمان ملل را در فراهم کردن دستیابی فلسطینیان به حقوقشان ثابت می‌کند.