به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی عصر چهارشنبه در سفر به شهرستان دشتی و بازدید از بافتهای شهری خورموج و کاکی، بر ضرورت توجه به توسعه فضاهای عمومی و بازآفرینی محدودههای مرکزی شهرها تأکید کرد.
وی اظهار کرد: تلاش ما این است که بتوانیم در حوزه بازآفرینی فضاهای شهری در شهرستانهای استان بوشهر، بهویژه شهر خورموج، اقداماتی مؤثر انجام دهیم، امروز نیز از پروژهها و پیشنهاداتی که توسط مسئولین شهرستان ارائه شد، بازدید به عمل آمد.
معاون وزیر ادامه داد: در این بازدید پیشنهادهایی برای ساخت فضای آموزشی و مدرسه، گسترش حسینیه شهر خورموج، توسعه کتابخانه عمومی، ساخت پارک در کنار قلعه تاریخی و همچنین مرمت حمام قدیمی مطرح شد که بخشی از آنها در اولویت قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، رویکرد ما در بازآفرینی شهری، اجرای پروژههای مشترک با سایر نهادها است؛ بهگونهای که با همکاری آموزش و پرورش برای احداث مدرسه، با اداره ارشاد برای توسعه کتابخانه و با شهرداریها برای ساخت فضاهای عمومی همچون پارک، پروژهها را پیش ببریم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: محدودههای مرکزی شهرها بهعنوان استخوانبندی اصلی بافت شهری در اولویت برنامههای بازآفرینی قرار دارند و حفظ، مرمت، احیا و بهسازی آنها جزو برنامههای اصلی ماست.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه سفر به استان بوشهر، از سایر شهرستانها نیز بازدید خواهد شد و پس از جمعبندی، بر اساس اولویتها، بخشی از هزینهها توسط شرکت بازآفرینی شهری تأمین خواهد شد تا روند بهبود فضاهای شهری سرعت بگیرد.
