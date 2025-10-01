  1. استانها
  2. بوشهر
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۳

معاون وزیر راه: بازآفرینی بافت‌های فرسوده استان بوشهر دنبال می شود

معاون وزیر راه: بازآفرینی بافت‌های فرسوده استان بوشهر دنبال می شود

بوشهر- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در استان بوشهر با اولویت اقدام مشترک با سایر دستگاه‌ها دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی عصر چهارشنبه در سفر به شهرستان دشتی و بازدید از بافت‌های شهری خورموج و کاکی، بر ضرورت توجه به توسعه فضاهای عمومی و بازآفرینی محدوده‌های مرکزی شهرها تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تلاش ما این است که بتوانیم در حوزه بازآفرینی فضاهای شهری در شهرستان‌های استان بوشهر، به‌ویژه شهر خورموج، اقداماتی مؤثر انجام دهیم، امروز نیز از پروژه‌ها و پیشنهاداتی که توسط مسئولین شهرستان ارائه شد، بازدید به عمل آمد.

معاون وزیر ادامه داد: در این بازدید پیشنهادهایی برای ساخت فضای آموزشی و مدرسه، گسترش حسینیه شهر خورموج، توسعه کتابخانه عمومی، ساخت پارک در کنار قلعه تاریخی و همچنین مرمت حمام قدیمی مطرح شد که بخشی از آن‌ها در اولویت قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، رویکرد ما در بازآفرینی شهری، اجرای پروژه‌های مشترک با سایر نهادها است؛ به‌گونه‌ای که با همکاری آموزش و پرورش برای احداث مدرسه، با اداره ارشاد برای توسعه کتابخانه و با شهرداری‌ها برای ساخت فضاهای عمومی همچون پارک، پروژه‌ها را پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: محدوده‌های مرکزی شهرها به‌عنوان استخوان‌بندی اصلی بافت شهری در اولویت برنامه‌های بازآفرینی قرار دارند و حفظ، مرمت، احیا و بهسازی آن‌ها جزو برنامه‌های اصلی ماست.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه سفر به استان بوشهر، از سایر شهرستان‌ها نیز بازدید خواهد شد و پس از جمع‌بندی، بر اساس اولویت‌ها، بخشی از هزینه‌ها توسط شرکت بازآفرینی شهری تأمین خواهد شد تا روند بهبود فضاهای شهری سرعت بگیرد.

کد خبر 6608745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها