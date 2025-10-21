به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح سه شنبه در دیدار با مسئولان شهرستان دشتی گفت: احداث کتابخانه مرکزی در زمینی به مساحت حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع در دستور کار است و با همکاری شهرداری و فرمانداری این پروژه عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: با وجود محدودیت منابع، عملیات اجرایی برخی پروژه‌ها در شهرستان دشتی و دیگر مناطق استان در حال انجام است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد افتتاح چند طرح عمرانی کتابخانه‌ای باشیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با تقدیر از همکاری شهرداری در حوزه فرهنگی گفت: تعامل شهرداری خورموج با کتابخانه‌های عمومی طی سال‌های اخیر بسیار مطلوب بوده است، اکنون نیز مقرر است با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان فرمانداری، شهرداری و اداره‌کل، پروژه ساخت کتابخانه مرکزی خورموج آغاز شود.

راهب در دیدار با بخشدار شنبه و طسوج نیز از پیشرفت پروژه کتابخانه عمومی شنبه خبر داد و اظهار کرد: عملیات توسعه کتابخانه عمومی شنبه با زیربنای ۱۴۰ مترمربع در حال انجام است و با تأمین اعتبارات، این پروژه تا پایان سال تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

آمادگی شهرداری جهت همکاری در احداث کتابخانه مرکزی خورموج

شریعت زاده شهردار خورموج نیز ضمن اعلام آمادگی شهرداری جهت احداث کتابخانه مرکزی خورموج، اظهار کرد: این کتابخانه با مشارکت شهرداری، فرمانداری و نماینده مجلس و نهاد کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر احداث می‌شود.

در جریان سفر مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر به شهرستان دشتی و دیدارهای جداگانه با فرماندار دشتی و شهردار خورموج، عملیاتی‌شدن پروژه کتابخانه مرکزی خورموج و توسعه کتابخانه‌های روستایی در دستور کار قرار گرفت و درباره توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و عمرانی کتابخانه‌های عمومی این شهرستان گفت‌وگو کرد.