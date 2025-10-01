پورمحمدی: دولت باید از نقش اجرایی در بازار ارز خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که چهارشنبه شب برگزار شد اظهار کرد: قزوین که پیش‌تر با اختلافات سیاسی مواجه بود، امروز به الگویی از آرامش، انسجام و وفاق تبدیل شده است.

وی افزود: همگرایی در استان موجب افزایش ظرفیت‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جایگاه تاریخی قزوین، این استان را گهواره تمدن و مینیاتوری از تاریخ ایران دانست و گفت: قزوین در دوره‌های مختلف از جمله مشروطه، صفویه، مغول، و حتی پیش از اسلام در دوره ساسانیان، پایگاه مهم شهری، نظامی و تجاری بوده است.

وی همچنین به قدمت ۱۱ هزار ساله و سکونت ۹ هزار ساله در منطقه سگزآباد اشاره کرد و آن را نمادی از غنای فرهنگی و تاریخی قزوین دانست.

وی با تأکید بر استقلال و غرور ملی ایران، گفت: کشور ما تنها کشوری است که آمریکا در آن پایگاه نظامی ندارد و با وجود فشارهای خارجی، ایستادگی کرده‌ایم و نقش فعالان اقتصادی در این مقاومت ملی بسیار مهم است.

پورمحمدی با اشاره به نقش تاریخی قزوین در دفاع مقدس، یادآور شد: این استان شهدای بزرگی چون شهید بابایی، شهید لشگری و شهید حاجی‌زاده را تقدیم کشور کرده و همواره در مقاطع حساس تاریخ، پایگاه مقاومت و ایستادگی بوده است.

وی ادامه داد: قزوین با سهم ۱۰ درصدی در صنعت کشور و پیشتازی در کشاورزی و گردشگری، یکی از استان‌های کلیدی در توسعه ملی است و سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد تا با حمایت‌های مالی و فنی، روند توسعه استان را تسریع کند.

وی اجرای پایلوت کشاورزی قراردادی را یکی از طرح‌های کلیدی دانست و افزود: ایجاد زیرساخت‌های مالی و اعتباری مرتبط با بخش کشاورزی ضروری است و باید به‌صورت مستمر و پایدار دنبال شود و همچنین امکان تهاتر با روسیه برای واردات غلات و همکاری در شناسنامه‌دار کردن باغات وجود دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی اعلام کرد: در خصوص تعامل با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، اگر خارج از چارچوب قانون اقدامی صورت گرفته باشد، امکان پیگیری حقوقی وجود دارد؛ همچنین در زمینه رفع تعهدات ارزی، اصلاحات لازم در حال بررسی است.

وی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت کرد تا در احداث نیروگاه‌های جدید مشارکت کنند و گفت: دولت در اعطای زمین، تسهیلات و رفع موانع زیست‌محیطی همکاری خواهد کرد.

وی تأکید کرد: تولیدکنندگان پس از احداث نیروگاه، مالک برق تولیدی خواهند بود و می‌توانند آن را در بورس عرضه یا صادر کنند.

پورمحمدی با اشاره به حضور پررنگ صنعتگران و بازرگانان در قزوین، این استان را مستعد تبدیل‌شدن به الگویی در مدیریت مصرف برق و گاز دانست و گفت: انرژی ذخیره‌شده در استان به‌طور مستقیم به صنایع اختصاص خواهد یافت و پیشنهاد میکنیم اپراتوری برای مدیریت برق صرفه‌جویی‌شده ایجاد شود تا استان از قطع برق معاف گردد.

وی درباره بازار خودرو نیز گفت: مشکلات این حوزه ناشی از سهمیه‌بندی، قرعه‌کشی و نوسانات نرخ ارز است و خودروسازان ناچارند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید عرضه کنند که این موضوع منجر به بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و قطعه‌سازان شده است.

وی خواستار اصلاح سازوکار بازار و حذف روش‌هایی شد که تولید را تضعیف می‌کنند.

پورمحمدی با اشاره به چالش‌های ارزی کشور، گفت: صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را بازگردانند و با واردکنندگان توافق کنند تا دولت از نقش اجرایی خارج شده و به تنظیم‌گر بازار تبدیل شود.

وی در پایان تأکید کرد: هرکس به دنبال رانت است باید کنار برود تا مسیر تولید و توسعه شفاف و قانونمند شود.