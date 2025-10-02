مهدوی کیا: تیم امید در گروه سختی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مهدوی کیا در رابطه با قرعه کشی مرحله گروهی جام ملت های آسیا زیر ۲۳ سال و مشخص شدن حریفان تیم فوتبال امید ایران اظهار داشت: در گروه سختی قرار گرفتیم، اما اگر قرار باشد اتفاق خوبی رخ دهد، تفاوتی ندارد در چه گروهی باشیم. مهم این است که با ذهنی باز و تمرکزی بیشتر به مصاف حریفان برویم.

مربی تیم فوتبال امید ادامه داد: سه تیم نخست گروه‌های مقدماتی در یک گروه قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده سختی گروه ما است. ازبکستان تیمی شناخته‌شده است، اما در رده‌های پایه از جمله تیم امید هیچ نتیجه‌ای را نمی‌توان از پیش پیش‌بینی کرد. ما بازیکنان خوبی داریم و با تلاش مضاعف امیدواریم آن‌ها در سال منتهی به جام جهانی توانایی‌های خود را نشان دهند.