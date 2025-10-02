رئیس مجمع نمایندگان تهران: ماشه برجام خشابی بدون گلوله است

سیدعلی یزدی خواه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی کشورهای غربی، گفت: این سازوکار بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، ابزاری روانی و رسانهای است.
یزدیخواه در ادامه اظهار داشت: مکانیزم ماشه آخرین تیر ترکش غرب در موضوع برجام است که با هدف ایجاد رعب و عقبنشینی ایران طراحی شده، اما با درایت دستگاه دیپلماسی کشور و شورای عالی امنیت ملی، اثر اقتصادی آن کمتر از پنج درصد برآورد میشود.
وی با بیان اینکه تحریمهای شورای امنیت تنها بخشی از مجموعه تحریمهای گسترده آمریکا علیه ملت ایران است، افزود: تحریمهای آمریکایی بیش از ۲۰۰ مورد را شامل میشود، در حالی که تحریمهای شورای امنیت کمتر از ۱۵۰ مورد است؛ بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.
یزدیخواه با اشاره به تجربه چهار دههای کشور در تعاملات اقتصادی تصریح کرد: امروز میدانیم چگونه محصولات خود را صادر کنیم، ارز مورد نیاز را تأمین کنیم و در مراودات بینالمللی بدون گسست حرکت کنیم؛ هیچ خللی در روند صادرات و واردات کشور ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای رسمی مکانیزم ماشه از نهم مهرماه آغاز میشود، تأکید کرد: این ماشه در واقع خشابی بدون گلوله است. اگر غرب ابزار مؤثرتری داشت، قطعاً از آن استفاده میکرد اما اکنون تنها از طریق جنگ روانی و رسانهای به دنبال تأثیرگذاری بر فضای داخلی ایران است.
رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس با تأکید بر لزوم هوشیاری دولت در مدیریت بازار گفت: دولت باید با تأمین ارزاق عمومی، کنترل قیمتها و برخورد جدی با محتکران، مانع سوءاستفاده از فضای روانی موجود شود.
یزدیخواه در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع گذراست و اثرات روانی مکانیزم ماشه طی هفتههای آینده از بین خواهد رفت. مجلس نیز با دو راهبرد اصلی؛ رونق ساخت مسکن ملی و تأمین کالاهای اساسی به جای پرداخت یارانه نقدی، در خدمت مردم خواهد بود.
